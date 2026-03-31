أحمد شوبير يعلق على أداء مصر أمام إسبانيا: مباراة كبيرة بقيادة مدرب كبير

فرضت مباراة منتخب مصر ونظيره الإسباني، التعادل السلبي بين الفريقين في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «آر سي دي إي» معقل فريق إسبانيول بمدينة برشلونة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

و علق الاعلامي أحمد شوبير كاتبا عبر فيسبوك: انتهت ملحمة كرة القدم المصرية أمام إسبانيا المصنف الأول في العالم بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة كبيرة بقيادة مدرب كبير .

وشهدت الدقيقة الثانية محاولة مبكرة للفراعنة، حينما سدد مهند لاشين كرة من وسط الملعب مستغلاً تقدم حارس إسبانيا ديفيد رايا، لكن الأخير تصدى لها بنجاح.

قبل مرور 15 دقيقة، سدد داني أولمو تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء الإسبانية، لكن مصطفى شوبير تصدى للكرة ومنع الهدف الأول.

أخطر فرص الشوط الأول جاءت في الدقيقة 29، عندما أطلق عمر مرموش تصويبة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم، محرزًا فرصة خطيرة للمنتخب المصري.

انحصر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق الأخيرة، قبل أن يتصدى حمدي فتحي لكرة خطرة من المنتخب الإسباني قرب نهاية الشوط، محافظًا على التعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ المنتخب الإسباني الشوط الثاني بضغط هجومي متواصل، وسدد فيران توريس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها شوبير بنجاح.

وفي الدقيقة 54، كاد فيرمين لوبيز أن يسجل بعد اختراق دفاع مصر وسدد كرة من يسار منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بتصدي رائع من شوبير.

واصل الحارس المصري تألقه بعد خروج ممتاز لمنع اختراق من فيكتور مونوز، ليحافظ على شباك الفراعنة نظيفة.

وفي الدقيقة 85، شهدت المباراة طرد حمدي فتحي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل منتخب مصر اللقاء منقوص العدد.