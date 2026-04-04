زايد ولا العاصمة الإدارية.. نصائح مهمة قبل الاستثمار العقاري لتحقيق الأرباح

قال الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي والمثمن العقاري، إن الاستثمار العقاري يعد من أبرز أدوات حفظ وتنمية رأس المال، لكنه يتطلب دراسة عدد من العوامل الأساسية قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأوضح أن أولى الخطوات تتمثل في المقارنة بين نوع العقار المراد الاستثمار فيه، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو خدميًا، إذ يختلف الهدف والعائد المتوقع من كل نوع.. فالعقار السكني يرتبط عادة بالهدوء والاستقرار، بينما ترتفع قيمة العقارات التجارية غالبًا مع زيادة كثافة الحركة المرورية والزحام، لما لذلك من تأثير مباشر على حجم النشاط والعوائد.

وأضاف أن موقع العقار يمثل عاملًا حاسمًا في نجاح الاستثمار، حيث يُفضل أن يكون قريبًا من الخدمات الأساسية مثل المدارس والجامعات والبنوك والمستشفيات، إضافة إلى الطرق والمحاور الرئيسية ووسائل النقل مثل المترو.

كما شدد على أهمية التعامل مع مطور عقاري معروف وموثوق في السوق، مع التأكد من التزامه بمواعيد التنفيذ والتسليم ووجود التراخيص اللازمة للمشروع.. ومن النقاط المهمة أيضًا سهولة إعادة بيع العقار مستقبلاً، إلى جانب معرفة مدى كثافة السكان ونسب الإشغال في المنطقة التي يقع بها العقار.

وأشار لاشين إلى أن مساحة الوحدة وشكلها المعماري يؤثران في قرار الاستثمار، لافتًا إلى أن الوحدات الصغيرة غالبًا ما تكون أسرع في إعادة البيع وتحويلها إلى سيولة مقارنة بالوحدات الكبيرة.

كما يرى أن شراء عقار قد يحتوي على بعض العيوب البسيطة في منطقة مرغوبة وعليها طلب مرتفع قد يكون أفضل استثماريًا من شراء عقار مثالي في منطقة ضعيفة الطلب.

وفيما يتعلق بالمقارنة بين شرق القاهرة وغربها، أوضح أن مناطق غرب القاهرة مثل الشيخ زايد وضواحيها تُعد مناطق مأهولة بالسكان ومكتملة الخدمات في الوقت الحالي، ما يجعل الاستثمار فيها مناسبًا لمن يبحث عن سيولة مستمرة أو إمكانية إعادة البيع بسهولة.. أما الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة وشرق القاهرة فيُعد خيارًا مناسبًا للمستثمر طويل الأجل الذي يمتلك القدرة على الانتظار، خاصة عند الشراء في المراحل الأولى للمشروعات، حيث قد تحقق هذه المناطق عوائد استثمارية أكبر مع اكتمال التنمية وارتفاع معدلات الإشغال مستقبلاً.

وأكد الدكتور رضا لاشين أن من القواعد الشائعة في الاستثمار العقاري أن “الشراء يكون في المناطق التي ما زالت قيد البناء والتطوير، بينما البيع يكون عندما تكتمل المجتمعات السكنية ويزداد عدد السكان”، وهو ما يساعد المستثمر على تحقيق أفضل عائد ممكن من استثماره العقاري.