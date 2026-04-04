«صحة الإسكندرية» تطلق دراسة مسحية للكشف المبكر عن روماتيزم القلب

بدأت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تنفيذ الدراسة المسحية الميدانية للكشف المبكر عن مرض حمى القلب الروماتيزمية بين طلاب المدارس، وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأوضح الدكتور محمد زكي، مدير إدارة المبادرات، أن المرحلة الحالية تشمل فحص 499 طالبًا وطالبة بعدد من المدارس في الفئة العمرية من 9-15 سنة، باستخدام أحدث أجهزة أشعة إيكو القلب المحمولة، وبمشاركة نخبة من أطباء القلب المتخصصين، لضمان دقة التشخيص وسرعة التدخل في الحالات المكتشفة و يتم تحويل الحالات الإيجابية إلى العيادة التخصصية بهيئة التأمين الصحي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة القومية لروماتيزم القلب، التي شددت على أهمية الاكتشاف المبكر للحالات، لما له من دور في تقليل المضاعفات وتحسين جودة الحياة لدى الأطفال.

جدير بالذكر أن روماتيزم القلب عند الأطفال يعد من المضاعفات الخطيرة للحمى الروماتيزمية غير المعالجة، والتي تحدث غالبًا بعد التهاب الحلق البكتيري (المكورات العقدية) خلال فترة تتراوح بين 1 و6 أسابيع، وقد يؤدي إلى تلف دائم في صمامات القلب.

ويصيب المرض الأطفال في الفئة العمرية من 9 إلى 15 عامًا، وقد يظهر في صورة أعراض مثل الحمى، وآلام المفاصل، وضيق التنفس، وخفقان القلب.

وتكمن الوقاية الأساسية من حمى القلب الروماتيزمية في علاج التهاب الحلق مبكرًا طبقاً لبروتوكول العلاج المعتمد والراحة والمتابعة الطبية، والحفاظ على عدم تكرار الإصابة، وقد تستلزم الحالات المتقدمة تدخلًا جراحيًا لإصلاح أو تغيير صمامات القلب.