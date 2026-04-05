مرافعة النيابة في محاكمة 49 متهما بخلية الهيكل الإداري.. غدًا

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين 6 أبريل 2026، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 49 متهما، في القضية رقم 14409 لسنة 2024، جنايات العمرانية، والمعروفة بالهيكل الإداري.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون الفترة من عام 2005 وحتى 16 يوليو 2024، المتهمون من الأول وحتى العاشرة تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.