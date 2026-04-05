حلويات سريعة .. طريقة عمل فطائر مقلية بالقرفة

تعد الفطائر المقلية بالقرفة من الحلويات المفضلة العديد من الأشخاص، ويمكن تحضيرها بالعديد من الطرق المختلفة .

وإليكم طريقة تحضير فطائر مقلية بالقرفة

مقادير فطائر مقلية بالقرفة

7 جرام خميرة

310 جرام لبن دافئ

85 جرام زبدة مذابة

30 جرام سكر

480 جرام دقيق

1 ملعقة صغيرة فانيليا

زيت للقلي

للوجه:

سكر

قرفة

طريقة تحضير فطائر مقلية بالقرفة

أخلطي المكونات الجافة معا

دفي الحليب مع الزبدة قليلا

ضعي الخليط تدريجيا حتى تتشكل عجينة

اتركيها لتختمر حوالي ساعة، ثم أفردي العجينة وتقطع أصابع

تقلى في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون

تغمر في السكر والقرفة