متحف المركبات الملكية يحتفي بالمرأة المصرية

نظم متحف المركبات الملكية معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان «خزائن الهوانم»، يضم مجموعة فريدة من مقتنيات المتحف من الحُلي والمجوهرات التي تُعرض لأول مرة داخل قاعاته، وذلك احتفالًا بالمرأة المصرية.

وأوضح أمين محمود الكحكي، مدير متحف المركبات الملكية، أن المعرض يأتي في إطار حرص المتحف على إثراء تجربة الزائرين، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرّف على مقتنيات مميزة لم تُعرض من قبل، مشيرًا إلى أن المعرض يضم سبع قطع نادرة تتنوع بين الحُلي والمقتنيات الزخرفية ذات الطابع الفني الراقي، والتي تعكس دقة ومهارة الصناعات اليدوية، فضلًا عن إبراز تنوع الخامات المستخدمة، بما يعكس جانبًا من الذوق الفني والجمالي المرتبط بالمرأة المصرية.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة رشا سعيد، مسؤول قسم المعارض المؤقتة بالمتحف، إلى أن من بين القطع المعروضة عقدًا من أحجار الكوارتز البرتقالي، وأسورة من الفضة تجمع بين الكرات والمكعبات، وأخرى فضية تتدلى منها دلايات، إلى جانب حزام مزخرف بالخرز الملون، وأسورة مطعّمة بالمينا متعددة الألوان ال(أزرق والأخضر والأحمر) على هيئة ورود متلاصقة، ودبوس صدر من الفضة المطلي بالذهب مرصّع بفصوص من الكوارتز الأزرق، بالإضافة إلى زوج من الحُلي يُرتدى على الكتفين مصنوع من أحجار زجاجية ملونة.

ويأتي هذا المعرض في إطار الدور الثقافي والتوعوي الذي يقوم به متحف المركبات الملكية، لتعزيز الوعي بالتراث وإبراز الجوانب الجمالية والفنية المرتبطة بتاريخ مصر.