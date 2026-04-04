محمد أبو العلا : “مش طبيعي” الزمالك بحالته ديه يكون لسه بينافس.. وتيشيرت الأبيض يساوي ملايين

حل محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، ضيفًا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في بودكاست “مان تو مان”، وتحدث عن الوضع الحالي في الكرة المصرية ومنافسة نادي بيراميدز للزمالك والأهلي.

وقال محمد أبو العلا لـ مان تو مان مع عمر ربيع ياسين: "اللي مش طبيعي إن الزمالك لسه بينافس رغم كل الظروف الصعبة اللي فيه، والناس كلها دلوقتي بقت تعمل له حساب، وده دليل على قوة النادي".

وأضاف: "بيراميدز بدأ يزاحم الزمالك والأهلي، والدليل إنه أخد بطولة إفريقيا، وده بيخلي المنافسة شديدة جدًا".

وأكمل أبو العلا: "الموضوع مش بس بطولة، ده كمان أي نادي بياخد لاعب من الزمالك بيديله قيمة كبيرة أحيانًا أكتر من سعره، لأن أي حد يلبس تيشيرت الزمالك ليه قيمة كبيرة".

وتطرق أبو العلا لموضوع الإعلانات قائلاً: "نفسي يكون للزمالك نظرة كويسة في الدعاية والإعلانات، الممارسات دلوقتي مش زي الأهلي، والزمالك محتاج يحصل على حقه في المجال ده".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن اللاعبين الموهوبين دايمًا بينجذبوا لنادي الزمالك أولًا، وده بيأكد قوة النادي وشهرته في السوق الكروي المصري.

وختم أبو العلا حديثه بالقول: "أنا متأكد إن الزمالك قادر يثبت نفسه سواء في البطولات المحلية أو الأفريقية، والمنافسة مع بيراميدز والأهلي هتخلي الدوري أقوى وأمتع".