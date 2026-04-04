تشكيل مودرن سبورت ووادي دجلة بالدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لمودرن سبورت تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري نايل.



وجاء تشكيل مودن سبورت أمام وادي دجلة كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

ـخط الدفاع: علي فوزي، حمدي مارسيلو، علي الفيل، خالد رضا

خط الوسط: غنام محمد، عماد حمدي، أحمد مصطفى، رشاد المتولي، سليم سليمان

ـهجوم: محمود ممدوح

بينما أعلن محمد الشيخ المدير الفني لنادي وادي دجلة تشكيل فريقه وجاء كالتالي:-



حراسة المرمى : عمرو حسام

خط الدفاع : شادى ماهر – سيف تقى – محمد رجب – أحمد رضا

ـخط الوسط : احمد الشيمى – دانى مسكيتش – محمود عبد العاطى – زياد أسامة

ـخط الهجوم : يوسف ويا – بونى.