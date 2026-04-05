قرحة المعدة.. أسباب وعلاج ونصائح لتجنب المضاعفات

تشير الدراسات الطبية إلى أن قرحة المعدة تعد من أكثر الأمراض الهضمية شيوعًا، وتحدث نتيجة تقرح بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. ويرجع السبب غالبًا إلى زيادة إفراز حمض المعدة، الإصابة ببكتيريا أو الاستخدام المزمن لمسكنات الألم مثل الإيبوبروفين.

ويعاني المصابون من أعراض متعددة أبرزها ألم حارق في أعلى البطن، شعور بالحرقة، غثيان، انتفاخ، وفقدان الشهية، وفي الحالات الشديدة قد يظهر دم في القيء أو البراز.

ويؤكد خبراء الصحة على أن العلاج يعتمد على الأدوية المثبطة لإفراز حمض المعدة والمضادات الحيوية عند وجود العدوى، مع الالتزام بنمط حياة صحي يشمل تجنب التدخين والكافيين والبهارات الحارة، وتناول وجبات صغيرة ومتكررة سهلة الهضم.

ويضيف الأطباء أن الراحة النفسية مهمة أيضًا، إذ يمكن أن يزيد التوتر من شدة الأعراض، لذلك ينصح بممارسة الرياضة الخفيفة أو التأمل.

ويحذر الأطباء من تجاهل الأعراض الشديدة مثل الألم المستمر أو القيء الدموي، داعين المصابين إلى مراجعة الطبيب فورًا لتجنب المضاعفات.