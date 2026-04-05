قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية لـ الحكومة لتنفيذ التوصيات

المستشار عصام فريد
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أحال  مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد،  عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة.

وتضم التقارير المحالة إلى الحكومة اقتراحات برغبات مقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ، بشأن عدد من الملفات.

حيث احال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدى، بشأن إعادة تقييم آليات تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية ووقف استيراد الحديد.

كما أحال المجلس تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي أحمد إبراهيم أحمد سعد، بشأن استكمال أعمال تغطية مصرف نشرت حتى كوبري العمارية بقلين البلد - كفر الشيخ.

وتتضمن قرارات الإحالة من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب باسل محمد عادل، بشأن بناء السور الخاص بمركز شباب منية المكرم وكفر محمد إسماعيل حول الملعب والمبنى الإداري بمركز فاقوس - محافظة الشرقية، واستكمال أعمال السور الخاص بمركز الروضة - فاقوس - محافظة الشرقية.

كما أحال مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، بشأن تعديل قرار وزير الصحة والسكان رقم (٧٥) لسنة ۲۰۲٤ بشأن اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، وأحمد يحيى عبد السلام يحيى بشأن إعادة النظر في بنود اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية

وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ، إلى الحكومة تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي، والنائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.

و أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف عامر، بشأن عقد مجلس إفتائي أسبوعي في المساجد.

و أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد السيد سعد تركي، بشأن إطلاق حملة وطنية شاملة لرفع الوعي المجتمعي ضد مخاطر الدجل والخرافات والشعوذة، وحجب وحظر المنصات الإلكترونية المروجة لها عبر الفضاء الإلكتروني.

الشيوخ اللجان النوعية الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

سعر الدولار

زيادة المرتبات والمعاشات

الزواج

سعر الدولار في البنك المركزي

ترشيحاتنا

تعبيرية

النائب محمد جامع

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد

بالصور

فيديو

الذكاء الاصطناعي

مصطفى محمود

مصطفى محمود

مصطفى محمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عصام محمد عبد القادر

مجدي أبو زيد

كريم خالد عبد العزيز

د.نجلاء شمس

المزيد