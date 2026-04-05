نائب رئيس الوزراء: اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام جاهزة وجارٍ اعتمادها قريبًا

قال الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، إن اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، تم الانتهاء منها بالفعل.

وأوضح عيسى، في رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمود سامي وأكمل نجاتي بشأن تأخر إصدار اللائحة، أنها أُرسلت إلى مجلس الوزراء وجار دراستها من قبل مستشاري المجلس، مؤكدًا أنه من المتوقع الانتهاء من اعتمادها قريبًا.

في سياق آخر، قال محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة لاتصالات بمجلس النواب، إن الوزارة اقترحت على وزارة الاتصالات أن يكون هناك قانون للحماية من مواقع التاوصل الاجتماعي للتطبيق ومراعاة احتياطات السن.

وأضاف "عبد اللطيف" موجها حديثه للطلبة المشاركين في الاجتماع من المدارس: "الجيل اللي في أولى ثانوي بدأنا ندرس له برمجة كودينج وذكاء اصطناعي، وأعتقد أن أحسن اختراع يفيد العملية التعليمية ظهر آخر 100 عام هو الذكاء الاصطناعي، لأن التعليم قائم على تحليل البيانات، وهذا سيساعد الطبة على الابتكار والتفكير النقدي، وده بيساعد فيه الذكاء الاصطناعي".