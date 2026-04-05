الشئون العربية بالنواب تدين الاعتداء على مقر بعثة الإمارات في دمشق

أعربت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عن استنكارها الشديد للاعتداء الذي استهدف مقر بعثة دولة الإمارات في دمشق، مؤكدة رفضها الكامل لأي مساس بحرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن حماية البعثات الدبلوماسية ليست خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي تفرضه قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، بما يوجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمنها وسلامة العاملين بها.

وشددت اللجنة على أن استمرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه تقويض أسس العلاقات الدولية، داعية إلى اتخاذ إجراءات رادعة تضمن عدم تكرارها، وصون قواعد العمل الدبلوماسي .