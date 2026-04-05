حزب الغد: مصر تدير توازنات المنطقة بحكمة.. والوعي الوطني خط الدفاع الأول عن الأمن القومي

نظم حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى ندوة موسعة لمناقشة تأثيرات الحرب الراهنة على الأمن القومي المصري، بمشاركة نخبة من القيادات السياسية والعسكرية والخبراء.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن المرحلة الحالية شديدة الحساسية، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات متلاحقة، مشددًا على أهمية التماسك الوطني والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة ومؤسساتها، ودعم الموقف المصري الحكيم في التعامل مع التحديات الإقليمية.

وأوضح أن حزب الغد يتبنى نهج المعارضة الوطنية البناءة، التي تفرق بين الدولة والحكومة، وتضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمود خليفة،

مستشار الأمين العام لـجامعة الدول العربية، أن الوعي الوطني يمثل الركيزة الأساسية لحماية الأمن القومي، مشيرًا إلى أهمية امتلاك المواطن للمعلومة الدقيقة والموثوقة، ودور مؤسسات الدولة في بناء هذا الوعي بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة.

وأضاف أن الدولة نجحت في السير على مسارات متوازية تشمل التنمية الاقتصادية، وتطوير قدرات القوات المسلحة، وبناء الإنسان المصري، وهي الركائز التي تعزز من صلابة الدولة في مواجهة التحديات.

وشدد على أن بناء مواطن واعٍ وطنيًا يمثل مشروعًا قوميًا متكاملًا، مؤكدًا أهمية ترسيخ ثقافة قبول الآخر وإدارة الاختلاف بشكل موضوعي يخدم مصلحة الوطن.

وأشار إلى أن مصر تتعامل مع الأزمات الإقليمية برؤية استراتيجية واضحة، ولن تنجر إلى أي صراعات، مع تمسكها بمواقفها الثابتة، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين بشكل قاطع، مؤكدًا أن الدولة المصرية حاضرة بقوة في دعم الأمن القومي العربي والتحرك سياسيًا للحفاظ على استقرار المنطقة.

وأوضح السفير منجي بدر أن مصر لم تعد تكتفي بإدارة الأزمات، بل انتقلت إلى مرحلة إدارة الفرص، من خلال التعامل الذكي مع التحديات وتحويلها إلى عناصر قوة.

وأكد أن مفهوم الأمن القومي لم يعد يقتصر على دفع المخاطر، بل أصبح قائمًا على القدرة على التكيف وامتصاص الصدمات وإعادة توظيفها لصالح الدولة، مشددًا على أن مصر لا تسعى فقط للصمود، بل تعمل على صناعة التوازن في محيط إقليمي مضطرب.

وشهدت الندوة مشاركة واسعة من عدد من القيادات والشخصيات العامة، من بينهم اللواء طارق المهدي، واللواء محيي نوح، واللواء محمود منصور، واللواء حسن عزب، واللواء سامي الخولي، واللواء إبراهيم عبد الهادي، واللواء فؤاد فيود، واللواء أحمد غريب، إلى جانب عدد من الأكاديميين والإعلاميين، من بينهم الدكتور عماد سعيد، والدكتور محمد عطا، والدكتورة فاطمة أبو زيد، والإعلامية ميرفت طاهر، والأستاذان عمر الأصور وأسامة الرفاعي، فضلًا عن حضور عدد من قيادات وأعضاء حزب الغد.