ريموت شاومي الجديد.. لمسة واحدة تكفي لبث الشاشة

أطلقت شاومي رسميًا ريموت Bluetooth 2 Pro الجديد في السوق الصيني، مع تركيز واضح على ميزة بث الشاشة عبر تقنية NFC وشحن حديث بمنفذ USB‑C بدل البطاريات التقليدية.

وأوضحت الشركة أن الريموت موجه في الأساس لمستخدمي تلفزيونات شاومي وRedmi وصناديق التلفاز الذكية، ليكون «مركز تحكم» مبسطًا يختصر خطوات مشاركة شاشة الهاتف على التلفزيون إلى لمسة واحدة فقط على جسم الريموت.

بث الشاشة بلمسة واحدة

أشارت شاومي في تفاصيل المنتج إلى أن أبرز ما يميز Bluetooth Remote 2 Pro هو دعم «بث الشاشة عبر NFC»؛ حيث يكفي أن يلمس المستخدم الريموت بهاتفه المتوافق حتى يبدأ إرسال صورة الهاتف إلى التلفزيون المتصل، دون الدخول إلى قوائم معقدة أو البحث عن خيار Cast في الإعدادات.

وتستهدف هذه الفكرة تبسيط واحدة من أكثر المهام شيوعًا في غرف المعيشة اليوم، وهي مشاركة الصور والفيديوهات أو محتوى التطبيقات من الهاتف على شاشة كبيرة أثناء الجلسات العائلية أو العروض السريعة.

وترى الشركة أن هذه الميزة، رغم تشابهها ظاهريًا مع قدرات البث المدمجة في معظم التلفزيونات الذكية، تحل مشكلة «تعدد الخطوات»؛ إذ تختصر العملية في تلامس واحد بين هاتفك والريموت بدل التنقل بين قوائم على الهاتف والتلفزيون في الوقت نفسه.

تصميم بسيط وزر ذكاء اصطناعي

أوضحت مراجعات تقنية أن ريموت شاومي الجديد يأتي بتصميم بسيط جدًا؛ عدد محدود من الأزرار الأساسية للتحكم في الصوت والتنقل، مع زر دائري رئيسي للاختيار، لتجنب التشتت المعتاد في الريموتات المكدسة بأزرار غير مستخدمة.

ويضم الريموت زرًا مخصصًا للمساعد الصوتي بالذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدم البحث عن محتوى، أو فتح تطبيقات، أو تغيير القناة وضبط الإعدادات عبر الأوامر الصوتية بدلاً من الكتابة أو التنقل اليدوي.

كما يتضمن الريموت زرًا قابلًا للتخصيص يمكن للمستخدم برمجته للوصول مباشرة لوظيفة معينة، مثل تغيير مصدر الإدخال Input بين HDMI ومنفذ آخر، أو فتح تطبيق منصة بث مفضلة بلمسة واحدة، وهي إضافة عملية في البيوت التي تحتوي على أكثر من جهاز متصل بالتلفزيون.

بطارية مدمجة وشحن USB‑C

ابتعدت شاومي في هذا الإصدار عن استخدام البطاريات القابلة للاستبدال، إذ يأتي الريموت ببطارية داخلية بسعة 300 mAh تُشحن عبر منفذ USB‑C أسفل الجهاز.

وأوضحت الشركة أن البطارية تكفي لفترة استخدام طويلة بفضل استهلاك الطاقة المنخفض، ومع دعم الشحن عبر كابل USB‑C القياسي يمكن شحن الريموت من أي شاحن هاتف أو باور بنك في دقائق دون الحاجة لشراء بطاريات جديدة.

وتعتبر هذه الخطوة متماشية مع توجّه عام في عالم الإكسسوارات المنزلية نحو تقليل النفايات الناتجة عن البطاريات، وتسهيل الصيانة اليومية للمستخدم الذي لم يعد مضطرًا للبحث عن مقاس بطارية محدد كلما توقف الريموت عن العمل.

بلوتوث 5.4 وتوافق واسع

يستخدم ريموت Bluetooth 2 Pro معيار بلوتوث 5.4 الأحدث، والذي يعد بسرعة أعلى واستقرار أفضل في الاتصال مع استهلاك أقل للطاقة مقارنة بالأجيال السابقة.

وتشير شاومي إلى أن الريموت متوافق مع مجموعة واسعة من تلفزيونات شاومي وRedmi وصناديق التلفاز الذكية المدعومة، مع وعود بتوسيع قائمة الأجهزة المتوافقة بمرور الوقت عبر تحديثات برمجية.

وبحسب المعلومات المتاحة، يأتي الريموت بسعر إطلاق 99 يوان صيني (حوالي 14–15 دولارًا أمريكيًا)، ما يضعه في فئة سعرية معقولة بالنظر إلى ما يقدمه من مزايا إضافية مثل بث الشاشة عبر NFC، والمساعد الصوتي، والشحن عبر USB‑C.

وفي انتظار طرحه عالميًا – إن قررت شاومي ذلك – يبدو أن Bluetooth Remote 2 Pro يقدّم نموذجًا مختلفًا لفكرة الريموت التقليدي، يحولّه من مجرد أداة تغيير قنوات إلى «جسر» ذكي بين الهاتف والتلفزيون في غرفة المعيشة.