شاومي تتحدى الكبار.. تفاصيل إطلاق شاشات Redmi TV A Pro 2026 الجديدة

أطلقت شركة "شاومي" الصينية العملاقة رسمياً سلسلة شاشاتها الذكية الجديدة (Redmi TV A Pro 2026)، في خطوة قوية تهدف لقلب موازين سوق التلفزيونات المنزلية.

تأتي هذه الخطوة لتقدم للمستخدم العادي والمهتم بالألعاب الإلكترونية على حد سواء، شاشات متطورة تجمع بين دقة الصورة العالية وسرعة الأداء الفائقة، مما يضع الشركة في منافسة شرسة ومباشرة مع كبرى العلامات التجارية العالمية في هذا المجال.

دقة صورة فائقة

تأتي الشاشات الجديدة مزودة بدقة عرض فائقة الوضوح تُعرف تقنياً باسم (4K).

وبعيداً عن التعقيدات التكنولوجية، تعني هذه الدقة أن الشاشة تحتوي على ملايين النقاط الضوئية الصغيرة جداً التي ترسم تفاصيل الصورة، مما يضمن عرض مشاهد شديدة النقاء وألوان نابضة بالحياة.

وتجعل هذه التقنية من مشاهدة الأفلام السينمائية أو البرامج الوثائقية تجربة غامرة ومريحة للعين، حيث تظهر الصور وكأنها حقيقية تماماً أمام المشاهد.

سرعة استجابة مذهلة

الألعاب الإلكترونية الحديثة ومقاطع الحركة السريعة تحتاج إلى شاشات ذات قدرات خاصة للتعامل معها، لذلك زودت "شاومي" تلفازها الجديد بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتزاً. ويعني هذا الرقم ببساطة أن الشاشة قادرة على تغيير الصورة وتحديثها 144 مرة في الثانية الواحدة.

وتمنع هذه السرعة الفائقة حدوث أي "تقطيع" أو "تشويش" في الصورة أثناء اللعب أو مشاهدة مباريات كرة القدم السريعة، لتضمن للمستخدم حركة ناعمة وسلسة لا تفوتها العين.

عقل إلكتروني ذكي

ولا تقتصر قوة هذه الشاشات على جودة الصورة وسرعتها فقط، بل تم تزويدها بمعالج بيانات قوي يعمل كعقل إلكتروني لتشغيل النظام الذكي بكفاءة عالية.

ويتيح هذا النظام للمستخدمين الاتصال المباشر بشبكة الإنترنت، وتصفح أحدث التطبيقات ومنصات المشاهدة العالمية بسلاسة وسرعة، دون مواجهة أي بطء أو توقف مزعج عند التنقل بين القوائم أو تشغيل البرامج المختلفة.

تصميم عصري أنيق

وحافظت الشركة الصينية على تقديم تصميم هندسي عصري يتماشى مع ديكورات المنازل الحديثة، حيث تأتي سلسلة الشاشات الجديدة بحواف معدنية رفيعة للغاية.

ويساعد هذا التصميم الذكي على تقليل التشتت البصري، ليجعل المشاهد يركز تماماً على المحتوى المعروض داخل الشاشة، وكأنه يجلس داخل قاعة سينما خاصة في غرفة معيشته.

معادلة السعر والقيمة

وتستمر "شاومي" من خلال أجهزة (Redmi TV A Pro 2026) في تطبيق استراتيجيتها الناجحة في الأسواق، والمتمثلة في تقديم أحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الممكنة بأسعار في متناول قطاع كبير من المستهلكين.

وتمثل هذه الشاشات خياراً مثالياً لكل من يبحث عن ترقية نظام الترفيه المنزلي لديه وتجربة أحدث التقنيات، دون الحاجة لدفع مبالغ طائلة.