مصر الخير تطلق معسكر "بصمة 2" لإعداد القادة لشباب المحافظات

أطلقت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معسكر "بصمة 2" تحت عنوان "القيادة أساس التطوع"، بمشاركة واسعة من متطوعي المؤسسة من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن هذا المعسكر يأتى في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك حرصا من مؤسسة مصر الخير على الاستثمار في العنصر البشري، وإعداد جيل من القادة القادرين على إحداث فرق حقيقي في مجال العمل التطوعي.

وأضاف رفاعي إن المعسكر يضم نحو 170 متطوعًا، في خطوة جديدة نحو تعزيز وبناء قدرات القيادات الشابة في العمل التطوعي، واستكمال مسار إعداد كوادر قادرة على التأثير الإيجابي في المجتمع.

وقال شريف عزوز مدير إدارة التطوع بمؤسسة مصر الخير، يشارك في تنظيم المعسكر فريق متميز يضم أكثر من 15 متطوعا، في نموذج يعكس روح العمل الجماعي والانتماء، ويؤكد على دور المتطوعين في قيادة وتنفيذ الفعاليات الكبرى.

وأشار إلي أن المعسكر يعتمد على مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية، تشمل ورش عمل لتنمية المهارات واكتشاف المواهب، ومحاضرات تفاعلية حول دوافع التطوع وطبيعة المتطوع، وتدريبات على إدارة الوقت وحل الأزمات، وأنشطة تطبيقية تعتمد على التعلم من الخبرة، كما يتضمن المعسكر مجموعة من الألعاب والتجارب العملية والمنافسات التي تهدف إلى ترسيخ المفاهيم القيادية، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تساعد المتطوعين على اكتساب الخبرات بشكل عملي ومؤثر.