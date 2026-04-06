Realme Narzo 80 Lite 5G.. هاتف اقتصادي متين مع بطارية جبارة

قد تُعلن شركة ريلمي قريبًا عن هاتف جديد متوسط ​​المدى. كشف تسريب جديد، شاركه مستخدم على منصة إكس بوكس ​​يُدعى PassionateGeekz، عن المواصفات الكاملة لهاتف ريلمي نارزو 100 لايت 5G قبل إطلاقه. من المتوقع أن يخلف هذا الطراز هاتف نارزو 80 لايت 5G ، الذي أُطلق في يونيو 2025.

مواصفات هاتف Realme Narzo 100 Lite 5G



يُقال إن الهاتف مزود بشاشة كبيرة بحجم 6.8 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 144 هرتز. أما هاتف Narzo 80 Lite فيأتي بشاشة 120 هرتز، ما يُعدّ نقلة نوعية. من المفترض أن يُحسّن معدل التحديث الأعلى سلاسة التمرير والرسوم المتحركة، إلا أن التجربة العملية ستعتمد على مدى كفاءة البرمجيات والمعالج في مواكبة هذا التطور.

يُشاع أن الجهاز سيعمل بمعالج Dimensity 6300. كما يُقال إن شركة Realme تعد بـ "أربع سنوات من الأداء السلس"، مع أنه من غير الواضح ما هي المعايير أو أنماط الاستخدام التي استند إليها هذا الادعاء.



أما بالنسبة للكاميرات، فمن المتوقع أن يضم هاتف Narzo 100 Lite 5G كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. وتشير التسريبات أيضًا إلى بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، بالإضافة إلى دعم الشحن المباشر، مما يسمح للهاتف بسحب الطاقة مباشرة من الشاحن بدلاً من البطارية أثناء الاستخدام المكثف.

وتشمل الميزات الأخرى المذكورة مقاومة الغبار والماء بمعيار IP64 وشهادة MIL-STD-810H لتحسين المتانة.

من حيث المواصفات، قد يتوفر الجهاز بثلاثة إصدارات وهي 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 64 جيجابايت من سعة التخزين، و4 جيجابايت مع 128 جيجابايت، و6 جيجابايت مع 128 جيجابايت. ومن المتوقع أن تشمل خيارات الألوان اللونين الفضي والأسود.

وكشف المُسرّب أيضًا عن سعر الهاتف. ووفقًا له، سيُطرح هاتف Realme Narzo 100 Lite 5G الأساسي بسعر أقل من 13,000 روبية هندية، بينما قد يصل سعر الطراز الأعلى إلى 15,000 روبية هندية. ولم يُعلن رسميًا بعد عن موعد الإطلاق.