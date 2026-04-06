بيلوسي: لا يمكن لترامب سحب الولايات المتحدة من الناتو دون موافقة الكونجرس

أكدت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى ، أن الرئيس دونالد ترامب ، لا يملك صلاحية سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي دون موافقة الكونجرس، منتقدة تهديداته بالانسحاب من الحلف ووصفتها بأنها "قصيرة النظر".

وكتبت بيلوسي، فى تدوينه عبر منصة "إكس"، أن الناتو تأسس قبل 77 عاماً على يد الولايات المتحدة وحلفائها كتحالف قائم على مبادئ السلام والديمقراطية، مؤكدة أن التشكيك في أهميته يضر بالمصالح الاستراتيجية لواشنطن.

وأضافت أن "تهديدات ترامب بالانسحاب ليست فقط قصيرة النظر، بل تمثل هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، في إشارة إلى تداعيات محتملة على توازنات الأمن الدولي.

وشددت بيلوسي على القيود القانونية التي تمنع أي رئيس أمريكي من اتخاذ قرار أحادي بالانسحاب من الحلف، موضحة أن "القانون واضح: لا يمكن لأي رئيس الانسحاب من الناتو دون موافقة الكونجرس".

وتأتي تصريحاتها في وقت يواصل فيه ترامب انتقاد الحلف، واصفاً إياه بـ"النمر الورقي" بسبب موقفه من أزمة مضيق هرمز، كما اتهم بعض الدول الأعضاء بالجبن، مشيراً إلى أن خيار الانسحاب "لا يزال مطروحاً"، بحسب تقرير لموقع "ميدل ايست مونيتر" الاخبارى.

وبموجب قانون أُقر عام 2023، لا يستطيع الرئيس الأمريكي الانسحاب من الناتو بشكل منفرد، إذ يتطلب ذلك موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أو تشريعاً صادراً عن الكونجرس، ما يحد من قدرة السلطة التنفيذية على اتخاذ قرار منفرد بشأن مستقبل عضوية الولايات المتحدة في الحلف.