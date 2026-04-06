قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

ثلاثون ألف بصمة للنور .. لغز رحلة أعادت تشكيل وجه مصر

غلاف الكتاب
جمال عاشور

في عتمة التاريخ، ثمة خُطًى لم تُمحَ، ومسارات باركتها الأقدام المقدسة، فصارت مناراتٍ من حجرٍ ونور. بعيدًا عن ضجيج الحاضر، يبرز عمل استثنائي يُعيد رسم جغرافيا الروح في مصر، ليقدم لنا "الكنائس في مصر: منذ رحلة العائلة المقدسة إلى اليوم" ترجمة أمل راغب، والصادر عن المركز القومي للترجمة، كواحد من أضخم الوثائق البصرية في تاريخنا المعاصر.

لا يقدم هذا الكتاب مجرد نصوص، بل يفتح نافذة بصرية مذهلة عبر أكثر من ثلاثين ألف صورة ملونة، ترصد بدقةٍ دور العبادة المسيحية في أنحاء الديار المصرية. ومن بين طيات صفحاته، تطل اللوحات الجدارية القبطية بألوانها التي لم تنطفئ، مدعومة بأحدث البحوث العلمية التي لم تترك حجرًا في حي مصر القديمة، ولا صومعةً في وادي النطرون، ولا ديرًا على ضفاف البحر الأحمر أو في عمق صعيد مصر، إلا واستنطقت تاريخه، خاصة تلك البقاع التي تشرفت بمرور العائلة المقدسة عليها.

ولا يتوقف الكتاب عند كونه "ألبومًا" مصورًا، بل يغوص في فصوله التمهيدية داخل فلسفة الحجر والمعمار، مستعرضًا تاريخ المسيحية في مصر وتطور العمارة الكنسية القبطية، في محاولة لفهم كيف تشكل التراث الثقافي والفني، وكيف امتزج عبق الأرض بقداسة السماء في قالب معماري فريد.

يظل هذا الكتاب تذكيرًا بأن الكنائس في مصر لم تكن يومًا مجرد جدران صماء، بل قصائد منسوجة من طمي النيل، وصلوات محفورة في صخر الجبال. إنها دعوة لنبش الذاكرة، لنرى كيف تعانق الميتافيزيقا المادة، وكيف يظل وجه مصر "المقدس" عابرًا للزمن، يروي لنا أن الإيمان حين يمتزج بالفن، يمنح الطين خلودًا لا يبليه الدهر.

الأقدام المقدسة جغرافيا الروح في مصر الكنائس في مصر رحلة العائلة المقدسة المركز القومي للترجمة

المزيد

