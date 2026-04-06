ثلاثون ألف بصمة للنور .. لغز رحلة أعادت تشكيل وجه مصر

في عتمة التاريخ، ثمة خُطًى لم تُمحَ، ومسارات باركتها الأقدام المقدسة، فصارت مناراتٍ من حجرٍ ونور. بعيدًا عن ضجيج الحاضر، يبرز عمل استثنائي يُعيد رسم جغرافيا الروح في مصر، ليقدم لنا "الكنائس في مصر: منذ رحلة العائلة المقدسة إلى اليوم" ترجمة أمل راغب، والصادر عن المركز القومي للترجمة، كواحد من أضخم الوثائق البصرية في تاريخنا المعاصر.

لا يقدم هذا الكتاب مجرد نصوص، بل يفتح نافذة بصرية مذهلة عبر أكثر من ثلاثين ألف صورة ملونة، ترصد بدقةٍ دور العبادة المسيحية في أنحاء الديار المصرية. ومن بين طيات صفحاته، تطل اللوحات الجدارية القبطية بألوانها التي لم تنطفئ، مدعومة بأحدث البحوث العلمية التي لم تترك حجرًا في حي مصر القديمة، ولا صومعةً في وادي النطرون، ولا ديرًا على ضفاف البحر الأحمر أو في عمق صعيد مصر، إلا واستنطقت تاريخه، خاصة تلك البقاع التي تشرفت بمرور العائلة المقدسة عليها.

ولا يتوقف الكتاب عند كونه "ألبومًا" مصورًا، بل يغوص في فصوله التمهيدية داخل فلسفة الحجر والمعمار، مستعرضًا تاريخ المسيحية في مصر وتطور العمارة الكنسية القبطية، في محاولة لفهم كيف تشكل التراث الثقافي والفني، وكيف امتزج عبق الأرض بقداسة السماء في قالب معماري فريد.

يظل هذا الكتاب تذكيرًا بأن الكنائس في مصر لم تكن يومًا مجرد جدران صماء، بل قصائد منسوجة من طمي النيل، وصلوات محفورة في صخر الجبال. إنها دعوة لنبش الذاكرة، لنرى كيف تعانق الميتافيزيقا المادة، وكيف يظل وجه مصر "المقدس" عابرًا للزمن، يروي لنا أن الإيمان حين يمتزج بالفن، يمنح الطين خلودًا لا يبليه الدهر.