الرئيس الصومالي: ملتزمون بضمان حق المواطنين الدستوري في اختيار ممثليهم

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، التزام بلاده بضمان حق المواطنين الدستوري في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها وزارة الأسرة وحقوق الإنسان الصومالية بحضور عدد من المسئولين، على رأسهم الحاكم المؤقت لولاية جنوب الغرب جبريل عبد الرشيد حاجي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم 'الإثنين'.

واستعرض الرئيس الصومالي -في كلمته- خطة الحكومة لتطبيق الانتخابات المباشرة، مؤكدا أن ولاية جنوب الغرب، ستكون أولى المناطق في البلاد التي ستطبق نظام "صوت واحد لكل شخص" في الانتخابات.

ودعا أبناء ولاية جنوب الغرب إلى تعزيز روح التآلف والاحترام المتبادل، ودعم جهود التحول الديمقراطي، مشددًا على تجاوز الخلافات السابقة وعدم تحميل مسئولي الإدارة السابقة أي مسئولية، من أجل بناء مستقبل موحد ومستقر للمنطقة والوطن.

جدير بالذكر أن الفعالية جاءت لتسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة في تعزيز مسار الديمقراطية وبناء دولة حديثة تقوم على إرادة الشعب الصومالي، حيث عبّرت نساء ولاية جنوب غرب عن دعمهن لتطبيق هذا النظام الانتخابي.