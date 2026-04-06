صدمة في الاتحاد .. غياب صالح الشهري مدة طويلة بسبب الإصابة

تلقى اتحاد جدة ضربة قوية بعد تأكد غياب مهاجمه صالح الشهري لفترة ليست بالقصيرة، إثر الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية سعودية، فإن اللاعب يعاني من إصابة في عضلة الساق اليمنى، ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أسابيع، على أن تتحدد مدة غيابه النهائية وفقًا لاستجابته للعلاج والتأهيل.

وتثير هذه الإصابة الشكوك حول إمكانية لحاق الشهري بالمراحل الحاسمة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة في ظل حاجته لبرنامج علاجي مكثف قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ويمثل غياب المهاجم الدولي خسارة فنية لفريق الاتحاد، الذي يطمح للظهور بقوة في المنافسات المقبلة، خصوصًا على الصعيد القاري، إلى جانب سعيه لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي.