الهند : تأجيل صيانة المصافي لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود

أعلنت الحكومة الهندية، تأجيل عمليات الصيانة المجدولة لعدد من مصافي تكرير النفط التابعة للدولة، وذلك في خطوة استراتيجية لضمان استقرار إمدادات الوقود وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وبحسب صحيفة " انديان تايمز " أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس تشهد فيه البلاد نمواً ملحوظاً في استهلاك الطاقة، حيث وجهت وزارة النفط والغاز شركات التكرير الحكومية، مثل مؤسسة النفط الهندية (IOC) وبهارات بتروليوم (BPCL)، بضرورة منح الأولوية للسوق المحلية وتأجيل أي توقفات تقنية غير طارئة.

ويهدف القرار إلى تفادي أي نقص في معروض البنزين والديزل، خاصة مع اقتراب فترات ذروة الاستهلاك.

من المقرر أن تبدأ مصفاة نايارا إنيرجي (Nayara Energy)، وهي مصفاة خاصة كبرى في "وادينار"، عملية صيانة شاملة لمدة 35 يوماً تبدأ في 9 أبريل 2026.

نظراً لأن مصفاة وادينار تمثل حوالي 8% من إجمالي طاقة التكرير في الهند، فقد طالبت الحكومة المصافي الأخرى بزيادة وتيرة الإنتاج لتعويض النقص المتوقع، وخاصة في غاز الطهي (LPG).