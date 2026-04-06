اجتماعات محلية النواب لمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد

شارك اليوم النائب سيد عبد الجليل، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة برئاسة اللواء محمود شعراوي، وذلك لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

شهد الاجتماع إعلان اللواء محمود شعراوي عن قرار هام بتشكيل لجنة فرعية تتولى عدة مهام أبرزها دراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، دمج ومراجعة كافة مشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في هذا الشأن، إعداد مسودة نهائية متكاملة لمشروع قانون الإدارة المحلية.

كما أكد رئيس اللجنة أن اللجنة الفرعية ستتمتع بالصلاحيات اللازمة لضمان خروج قانون يلبي تطلعات الشارع المصري.