نماذج ملهمة من 18 محافظة.. إيمان كريم تترأس لجنة اختيار الأسرة المثالية لذوي الإعاقة

ترأست الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، لجنة اختيار الاُسرة المثالية، للحصول على لقب الأسرة المثالية، تمهيداً لتكريمهم، يأتي ذلك في إطار المرحلة المرحلة الثالثة من المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، التي ترعاها حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي.

وقد شارك اللجنة في اجتماعها اليوم ممثلي عدد من الجهات المختلفة منها وزارة التضامن الاجتماعي، لجنة التضامن بمجلس النواب، وزارة الثقافة، الأزهر الشريف، الكنيسة ،والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب الخبراء في مجال الإعاقة، وفريق عمل المجلس المعني بالمسابقة.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، أن إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة بلغ نحو 150 متقدماً للمسابقة يمثلون الإعاقات المختلفة من 18 محافظة، لافتة أن المجلس حرص على تخصيص لجنة من جهات مختلفة، لاختيار المتقدمين بعناية ودقة شديدة، كما تحرص اللجنة على مراعاة التمثيل العادل لكافة الإعاقات، ومحافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، لضمان وصول الفرصة إلى الأسر في مختلف أنحاء الجمهورية، وإبراز النماذج الملهمة من المناطق الأكثر احتياجاً للدعم والتمكين.

وأوضحت "كريم" أن اللجنة تعتمد في تقييمها على استيفاء المتقدمين للمعايير المحددة، مع مراعاة تمثيل مختلف الفئات الأسرية، والتركيز على حجم التأثير الإيجابي للداعم داخل الأسرة، وكذلك حجم المساندة المقدمة للشخص ذوي الإعاقة، التي كانت سبباً واضحاً في وصوله لمكانة مجتمعية وعملية متميزة، ومرموقة في كافة المجالات، فضلاً عن اختيار أكثر القصص الإنسانية تاثيراً وإلهاماً لأُسر استطاعت رغم التحديات والصعوبات، أن تصنع فارقاً حقيقياً في حياة أبنائها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تسهم في دعمهم في مسارات الدمج والتمكين والاستقلالية وتحقيق نجاحات متنوعة.

الجدير بالذكر أن المجلس أعلن في وقت سابق غلق باب التقديم لمسابقة "الأسرة المثالية" مع نهاية شهر فبراير الماضي، وشهدت المسابقة إقبالاً من أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين تقدموا بطلباتهم من خلال عدد من الآليات والقنوات الرسمية منها الصفحة الرسمية للمجلس على الفيس بوك، والبريد الإلكتروني، والتقديم المباشر بمقر المجلس، إلى جانب الترشيحات، التي وردت للمجلس من عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، والمجالس القومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود المبادرة القومية "أسرتي قوتي" لدعم وتمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، التي شهدت تنفيذ أكثر من 20 فعالية مختلفة، وتدريباً على مستوى المحافظات المستهدفة خلال عامي 2025 و2026.