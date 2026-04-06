رئيس جامعة بنها يؤكد ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد الطاقة بكافة المنشآت

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها على أهمية الارتقاء بالمستوى المهني والإداري للعاملين وتنمية وترسيخ مفهوم العمل الجماعي بما يضمن جودة الأداء المؤسسى داخل الجامعة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجامعة مع مديرى عموم الكليات بحضور الدكتورة جيهان عبدالهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والقيادات الإدارية بالجامعة ، ومديرى عموم الكليات.

كما أكد رئيس جامعة بنها على أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية لكافة ادارات الجامعة كأداة رئيسية لتعزيز الشفافية، والمساءلة، والتحول الرقمي، وذلك من خلال تصميم وإنشاء العديد من التطبيقات داخل إدارات الجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة الاجراءات اللازمة للعمل على تطبيق (رابط) للاتصالات الإدارية بين قطاعات الجامعة المختلفة وكلياتها لتقليل الوقت الذي تستغرقه تلك المراسلات في وصولها لقطاعات الجامعة وتنفيذها، بالإضافة إلى مساعدة متخذي القرار بقطاعات الجامعة في التعرف على مؤشرات أداء إدارات الجامعة المختلفة في تنفيذ المهام الوظيفية.

كما ناقش " الجيزاوي" الإجراءات اللازمة للعمل على تطبيق المخازن (أمان) خلال شهرى ابريل ومايو وإجراء الجرد السنوي من خلال التقارير المستخرجة من النظام ، وكذلك مراجعة الحسابات الدائنة بكليات الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة بوضع آليات لتحفيز الموظفين بالكليات بالإعلان عن الموظف المثالي بكل كلية وفقا للمعايير التي تعتمدها كل كلية وذلك بهدف تحفيز الكادر الإداري لما في ذلك من أثرٍ إيجابي فى جودة العملية التعليمية مع الحرص على التواصل الفعال مع العاملين لبذل مزيد من الجهد والعطاء.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لجائزة جامعة بنها للتميز الداخلي وجائزة مصر للتميز الحكومي تنفيذا لرؤية الجامعة بنشر ثقافة التميز المؤسسي وترسيخ مفاهيم الجودة والإبداع داخل كافة قطاعاتها وكلياتها، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

واستعرض الاجتماع أيضا الاعلان عن احتفال الجامعة بيوم اليتيم الخميس القادم للأطفال من أسر الجامعة من سن 3 سنوات الي 12 سنة بملاعب الجامعة ببنها بالإضافة إلى التغطية الطبية للاداريين وقواعد التحويل للجان الطبية.

وشدد " الجيزاوي " على الاستخدام الأمثل والمسؤل للموارد وبالاخص الكهرباء والمياه وذلك فى إطار استراتيجية جامعة بنها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى كافة المنشآت والوحدات التابعة لها توافقاً مع جهود الدولة المصرية لترشيد استهلاك الكهرباء.