سيناتور أمريكي: لواء المدفعية 142 يتجه إلى الشرق الأوسط
لا يعاني من إصابة.. وكيل عمرو الجزار يكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الأهلي
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة بنها يؤكد ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد الطاقة بكافة المنشآت

إبراهيم الهواري

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها على أهمية الارتقاء بالمستوى المهني والإداري للعاملين وتنمية وترسيخ مفهوم العمل الجماعي بما يضمن جودة الأداء المؤسسى داخل الجامعة.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجامعة مع مديرى عموم الكليات بحضور الدكتورة جيهان عبدالهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والقيادات الإدارية بالجامعة ، ومديرى عموم الكليات.
كما أكد رئيس جامعة بنها على أهمية تطبيق الحوكمة الإلكترونية لكافة ادارات الجامعة كأداة رئيسية لتعزيز الشفافية، والمساءلة، والتحول الرقمي، وذلك من خلال تصميم وإنشاء العديد من التطبيقات داخل إدارات الجامعة.
واستعرض رئيس الجامعة الاجراءات اللازمة للعمل على تطبيق (رابط) للاتصالات الإدارية بين قطاعات الجامعة المختلفة وكلياتها لتقليل الوقت الذي تستغرقه تلك المراسلات في وصولها لقطاعات الجامعة وتنفيذها، بالإضافة إلى مساعدة متخذي القرار بقطاعات الجامعة في التعرف على مؤشرات أداء إدارات الجامعة المختلفة في تنفيذ المهام الوظيفية.
كما ناقش " الجيزاوي" الإجراءات اللازمة للعمل على تطبيق المخازن (أمان) خلال شهرى ابريل ومايو وإجراء الجرد السنوي من خلال التقارير المستخرجة من النظام ، وكذلك مراجعة الحسابات الدائنة بكليات الجامعة.
ووجه رئيس الجامعة بوضع آليات لتحفيز الموظفين بالكليات بالإعلان عن الموظف المثالي بكل كلية وفقا للمعايير التي تعتمدها كل كلية وذلك بهدف تحفيز الكادر الإداري لما في ذلك من أثرٍ إيجابي فى جودة العملية التعليمية مع الحرص على التواصل الفعال مع العاملين لبذل مزيد من الجهد والعطاء.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لجائزة جامعة بنها للتميز الداخلي وجائزة مصر للتميز الحكومي تنفيذا لرؤية الجامعة بنشر ثقافة التميز المؤسسي وترسيخ مفاهيم الجودة والإبداع داخل كافة قطاعاتها وكلياتها، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
واستعرض الاجتماع أيضا الاعلان عن احتفال الجامعة بيوم اليتيم الخميس القادم للأطفال من أسر الجامعة من سن 3 سنوات الي 12 سنة بملاعب الجامعة ببنها بالإضافة إلى التغطية الطبية للاداريين وقواعد التحويل للجان الطبية.
وشدد " الجيزاوي " على الاستخدام الأمثل والمسؤل للموارد وبالاخص الكهرباء والمياه وذلك فى إطار استراتيجية جامعة بنها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى كافة المنشآت والوحدات التابعة لها توافقاً مع جهود الدولة المصرية لترشيد استهلاك الكهرباء.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي

السفير الأمريكي بإسرائيل يهنئ نتنياهو على "معجزة عيد الفصح"

قفزة قياسية في علاوة الخام الأمريكي مع احتدام المنافسة العالمية لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ترامب يهدد بسجن صحفي سرب معلومات حول جنود مفقودين في إيران

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

