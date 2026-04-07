مصر خارج نطاق الخطر.. خبير نووي يحذر من كارثة لأي استهداف للمنشآت الإيرانية

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والحديث المتزايد عن احتمالات توجيه ضربات عسكرية لإيران، تتزايد المخاوف من سيناريوهات تتعلق بتأثيرات نووية محتملة، وما قد تحمله من تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، أن مصر لن تكون ضمن الدول المتأثرة بشكل مباشر في حال تعرض إيران لأي ضربة نووية، موضحًا أن موقعها الجغرافي يضعها خارج نطاق انتقال الإشعاع المباشر.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح أن الخطر الحقيقي لا يقتصر على موقع الضربة، بل يمتد عبر حركة الرياح في الغلاف الجوي، والتي قد تنقل السحب الإشعاعية إلى مسافات بعيدة، وهو ما يجعل دول الخليج العربي في مقدمة المناطق الأكثر عرضة للتأثر.

وأشار إلى أن المخاطر قد تتضاعف في حال انتقال التلوث الإشعاعي إلى مصادر المياه، خاصة في ظل اعتماد العديد من دول الخليج على محطات تحلية مياه البحر، ما قد يؤدي إلى أزمة بيئية وإنسانية معقدة. كما حذر من أن حركة التجارة في الخليج العربي قد تتعرض لتوقف شبه كامل في حال حدوث تسرب إشعاعي واسع، نظرًا لحساسية المنطقة كممر رئيسي للطاقة والتجارة العالمية.

وعلى الصعيد الدولي، لفت إلى أن أي تحرك عسكري ضد إيران لا يمكن فصله عن صراع القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن إيران تُعد حليفًا استراتيجيًا لـ الصين، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني، وهو ما يجعل استهداف طهران جزءًا من محاولات أوسع لإعادة تشكيل موازين القوى العالمية.

كما تطرق إلى خطورة استهداف المنشآت النووية، محذرًا من أن مفاعل بوشهر يحتوي على كميات ضخمة من المواد المشعة، ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية جسيمة في حال تدميره. ولم يستبعد في الوقت ذاته سيناريوهات التصعيد المتبادل، مشيرًا إلى إمكانية استهداف منشآت نووية أخرى في المنطقة، مثل مفاعل ديمونة، الذي يحتوي على كميات أكبر من المواد المشعة، وهو ما قد يضاعف من حجم المخاطر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحرك دول الخليج بشكل عاجل لبحث سبل التعامل مع هذه التهديدات، مشددًا على أن أي تصعيد في هذا الملف قد يحمل تداعيات غير مسبوقة، تتجاوز حدود المنطقة لتؤثر على الأمن والاستقرار العالمي.