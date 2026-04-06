وفد التنسيقية يشارك في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أثناء مناقشة اقتراح النائبة أميرة صابر بشأن تأسيس البنك الوطني للأنسجة البشرية

شارك وفد من لجنة الصحة بـتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الذي تناول مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تأسيس البنك الوطني للأنسجة البشرية، إلى جانب مقترح بشأن تعزيز إحكام الرقابة على المنتجات الغذائية المخصصة للأطفال.

وشهدت الاجتماع حضورًا واسعًا من ممثلي الجهات المعنية، من بينها وزارة الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي، إلى جانب ممثلي المستشفيات الجامعية، ومستشفى أهل مصر، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد أعضاء التنسيقية أهمية هذه اللقاءات التي تساهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم جهود تطوير القطاع الصحي في مصر وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشارك في الجلسة من أعضاء لجنة الصحة بالتنسيقية كل من: صفاء حسني، محمد غنيم، زوسر تيتو، إيناس دويدار، زينب جمال، وعاصم السماحي، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.