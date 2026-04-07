الفلبين تتجه للتصنيع الأخضر.. إنتاج سيارات هجينة بالتعاون مع ميتسوبيشي

في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا نحو مستقبل أكثر استدامة، أعلنت الفلبين عن بدء إنتاج السيارات الهجينة محليا بالتعاون مع ميتسوبيشي ⁠، وذلك داخل مصنع الشركة في إقليم لاجونا جنوب العاصمة مانيلا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الوقود وتعزيز التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، وأكدت وزارة المالية الفلبينية أن المشروع يمثل دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات المتطورة، خاصة مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.

وترى الحكومة أن تصنيع السيارات الهجينة محليا سيساهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي، وبالتالي تقليل الضغط على الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد النفط، إلى جانب دعم قطاع التصنيع وخلق فرص عمل جديدة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه الفلبين تحديات متزايدة في سوق الطاقة، خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الوقود نتيجة التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط 2026، والتي أثرت بشكل مباشر على إمدادات الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، لجأت شركة بترون، التي تدير المصفاة الوحيدة في البلاد، إلى استيراد كميات كبيرة من النفط الروسي لتأمين احتياجات السوق المحلية، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد وإغلاق بعض المسارات الحيوية مثل مضيق هرمز.

كما أدت هذه الأزمة إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل ملحوظ، ما تسبب في احتجاجات بين السائقين، خاصة مع تزايد تكاليف التشغيل اليومية.

وبالتالي، يبدو أن توجه الفلبين نحو السيارات الهجينة ليس مجرد خيار بيئي، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لمواجهة تقلبات سوق الطاقة العالمية وضمان استقرار قطاع النقل خلال السنوات المقبلة.