قنصلية فرنسا تقيم حفل استقبال لمحافظ الإسكندرية لتعزيز التعاون المشترك

نظمت القنصلية العامة لفرنسا بالإسكندرية، حفل استقبال بحضور السفير الفرنسي لدى مصر إيريك شوفالييه، وذلك على شرف المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لتهنئته بتوليه مهام منصبه، وذلك في إطار دعم العلاقات الدولية وتعزيز أواصر التعاون المشترك.

وخلال كلمته، أعرب السفير الفرنسي عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع بين مصر وفرنسا، مؤكدًا الروابط المشتركة التي تجمع البلدين، وعلى رأسها الانتماء لحوض البحر المتوسط، مشيرًا إلى حجم التعاون المثمر بين الجانبين من خلال المؤسسات الفرنسية العاملة في الإسكندرية والقاهرة، ومؤكدًا تقدير بلاده لمصر، خاصة مدينة الإسكندرية ذات الطابع الثقافي والحضاري المميز.

من جانبه، وجه محافظ الإسكندرية الشكر للسفير الفرنسي ولينا بلان، القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بالتعاون القائم بين الجانبين، والذي تجسد في العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها، إلى جانب مشروعات أخرى جارى العمل عليها.

شهد الحفل حضور الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، والسوبرانو العالمية فرح الديباني، وعدد من القناصل المعتمدين بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومدير جامعة سنجور، ومديري المدارس الفرنكوفونية.