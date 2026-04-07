الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزراعة: فحص 252 ألف طن مُعدة لتصدير البطاطس.. وإجمالي الموسم يتخطى 660 ألف طن

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج وتصدير البطاطس بمركز البحوث الزراعية، خلال شهر مارس الماضي.

وأكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المعمل، أن شهر مارس الماضي، قد شهد نشاطا ملحوظا، خاصة بعد جهود التطوير التي شهدها المعمل مؤخرا، بالإضافة الى الطفرة الرقمية والرقابية التي تحققت لضمان جودة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية لموسم 2025-2026، تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وكشف مدير المعمل عن تكثيف عمليات الفحص الميكروسكوبي لبطاطس المائدة المعدة للتصدير، حيث أسفرت الجهود خلال شهر مارس عن فحص 9414 عينة، بإجمالي كمية بلغت 252406 طناً، لافتة إلى أنه بذلك يصل إجمالي العينات المفحوصة منذ بداية الموسم وحتى نهاية مارس إلى 24692 عينة، بكمية إجمالية تقدر بنحو 660377 طنا.

وتابعت، أنه في إطار المتابعة الدقيقة للمحصول في الأراضي (عمر 75 يوماً من الزراعة)، فحص المعمل نحو 989 عينة للعروتين الشتوية والصيفية خلال شهر مارس فقط، ليبلغ إجمالي العينات المفحوصة ظاهرياً للعروتين منذ بداية الموسم 9776 عينة.

واستعرضت بلابل الدور المحوري للتقنيات الحديثة في مراقبة المناطق الخالية من العفن البني، حيث تم تحميل نحو 350 صورة فضائية لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية لرصد التغيرات داخل المناطق الخالية من حيث: اسلوب الري، التشجير، والمساحة، بالإضافة إلى تأسيس 130 بيفوت، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 12803 فدان داخل المناطق الخالية ليصبح اجمالي عدد البيفوتات 4442 بيفوت، وعدد الحوش 281 حوشة داخل قاعدة البيانات الجغرافية وإجمالي مساحة المناطق الخالية 643 ألف فدان.

وأشارت مدير المعمل إلى استمرار أعمال إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية والمحيرة (العروة التصديرية) لموسم 2025/2026 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 1051 بيفوت بمساحة بلغت 85 الف فدان، فضلا عن ادخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2025/2026 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 440 بيفوت بمساحة بلغت 34 الف فدان ومازال تحقيق الزراعات مستمراً.

وقالت إنه يتم أيضا إجراء تحليلات: ملوحة التربة، الكلوروفيل وكذلك المحتوى المائي للمجموع الخضري، باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية والصيفية، فضلا عن إدخال بيانات السحب الحقلي: شتوية، محيرة، صيفية، حتي تاريخه لموسم 2025/2026 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 8505 عينة، إضافة إلى إدخال بيانات السحب الحقلي الصيفي لموسم 2025/2026 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 1268 عينة.

وأضافت أنه يجرى أيضا متابعة الحصاد للعروة الشتوية لموسم 2025/2026 حيث يتم متابعة الحصاد يومياً، ذلك فضلا عن مراجعة كميات الحصاد الخاصة بكل شركة مقارنة بالكميات المفحوصة الواردة للمعمل المركزي للتأكد من ان كمية الفحص لا تتجاوز كمية الحصاد.

الجملة الأخطر في العلاقة الزوجية
