رئيس شركة مياه البحر الأحمر يؤكد ضرورة الالتزام بمعايير جودة المياه

تفقد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، معامل محطة اليسر لتحلية المياه، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الدائمة لمراقبة جودة المياه، في إطار حرص الشركة على ضمان وصول مياه مطابقة للمواصفات القياسية والصحية للمواطنين.

وخلال الجولة، شدد رئيس الشركة على أهمية الدور الذي يقوم به قطاع المعامل والجودة، من خلال إجراء التحاليل الدورية والتأكد من مطابقة المياه لكافة الاشتراطات الصحية، حيث تابع نتائج سحب العينات المنتظمة من المحطة، والتي تشمل التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية.

وأوضح اللواء بهاء، أن قطاع المعامل والجودة يعمل على مدار الساعة عبر 9 معامل فرعية منتشرة على مستوى مدن المحافظة، بالإضافة إلى 5 معامل متنقلة، إلى جانب تواجد الكيميائيين في مواقع الضخ المختلفة، لسحب العينات من الشبكات ومراقبة جودة المياه بشكل مستمر حتى وصولها للمواطن.

كما شملت الجولة متابعة منظومة التشغيل داخل محطة اليسر، حيث تفقد رئيس الشركة مراحل التشغيل المختلفة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة، ومراقبة الطاقة الإنتاجية للمحطة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة.

وأكد رئيس الشركة أن جودة مياه الشرب تمثل أولوية قصوى، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومستدامة للمواطنين.