"المرأة العاملة وتحدي التوازن بين مهام العمل والحياة الأسرية".. ندوة بالوادى الجديد

نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "المرأة العاملة وتحدي التوازن بين مهام العمل والحياة الأسرية".

تم تنفيذ الندوة بقرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة بحضور عدد من الموظفات وربات البيوت والرائدات الريفيات، وقيادات تنفيذية وشعبية.

وشارك في الندوة رئيس الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب المهندسة محاسن محمد أحمد ، ومدير إدارة الأوقاف الشيخ أحمد مختار .

واستهدفت الندوة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة العاملة في التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة ، ونشر الوعي بأهمية توفير بيئة داعمة للمرأة في مختلف المؤسسات.

وتناولت الندوة أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية للمرأة العاملة بما يسهم في تعزيز إستقرارها النفسي والإجتماعي وتمكينها من أداء دورها الفاعل في المجتمع ، كما أكدت الندوة على أهمية دعم الأسرة والمجتمع لتمكين المرأة من تحقيق هذا التوازن.

وأكدت الندوة على أهمية عمل المرأة بإعتباره ضرورة إقتصادية وإجتماعية لمواجهة أعباء الحياة وضرورة أيضا لتحقيق المرأة لذاتها، كما يساعد في تنمية المهارات.

وأشارت الندوة إلى أن المرأة في مصر أصبحت عنصرا فاعلا في سوق العمل ، ولم يعد العمل خارج المنزل حكرا على الرجل فقط ، حيث ساعدت إسهامات المرأة في العمل والإنتاج في دعم إقتصادي لعدد كبير من الأسر ، كما ساهم عمل المرأة في تحقيق أهداف التنمية وزيادة الإنتاج.

وبينت الندوة أنه مع هذا النجاح ومع الإقرار بأهمية عمل المرأة ، إلا أنه إرتبط أيضا ببعض التحديات التي واجهت المرأة بصفة شخصية كما واجهتها هي وأسرتها ، إذ قد ينجم عن خروج المرأة للعمل بعض المشكلات ، هذه المشكلات تنعكس على الزوج والأبناء مما قد يؤثر بشكل مباشر على إستقرار الأسرة ، في الوقت الذي يزيد من الأعباء الملقاة على كاهل المرأة ، فخروجها للعمل يفرض عليها تحمل مسؤوليتين ، المسؤولية الأولى تربية أولادها وإدارة شؤون المنزل ، والمسؤولية الثانية القيام بواجباتها المهنية حسب الوظيفة التي تمتهنها.

وشددت في هذا الصدد على أهمية، أن تكون المرأة العاملة قادرة على التوازن بين واجباتها الأسرية وعملها خارج البيت حتى لايهتز إستقرار الأسرة.

كما أكدت الندوة، أن نجاح المرأة في التوفيق بين العمل والأسرة يتطلب توافر بيئة داعمة داخل الأسرة ، وتوفير خيارات مرنة في العمل وتفهم تام من قبل المؤسسات، أيضا تظل العوامل الإجتماعية مثل نوعية الدعم من الزوج ، وثقافة المجتمع في تعاطيه مع دور المرأة في العمل والأسرة من العوامل المؤثرة.

كان موضوع الندوة قد شهد نقاشا موسعا من قبل الحضور في ظل الجدل الذي يحظى به الموضوع، والحرص دائما على أهمية توفيق المرأة العاملة بين أدوارها الأسرية والعمل الخارجي.

وأسفر النقاش عن التوصل لعدة توصيات من بينها ضرورة نشر الوعي بأهمية دور المرأة المزدوج وحاجتها الماسة للدعم من أجل التوفيق في التوازن بين دورها في الوفاء باحتياجات العمل والأسرة، بالإضافة للتوصية بإعتماد المؤسسات لسياسات عمل مرنة مثل العمل عن بعد ، وتعزيز ثقافة التفاهم والتعاون داخل الأسرة.

أدار الندوة مدير مجمع اعلام الداخلة محسن محمد، في حضور مروة محمد الاعلامية بالمجمع .