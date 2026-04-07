انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة يوافق على إنشاء قاعة عرض تفاعلي داخله

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بمنطقة الفسطاط، والذي استهله بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس.

 

المتحف القومي للحضارة المصرية 

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أبرز أنشطة المتحف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي شملت تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والبرامج التدريبية والمحاضرات وورش العمل المتنوعة.

كما تم عرض مؤشرات أداء المتحف، حيث تم استعراض أعداد الزائرين من المصريين والأجانب خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري، ومقارنتها بذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب عرض حجم الإيرادات ومصادرها المختلفة، سواء من تذاكر الدخول أو من الأنشطة والخدمات الأخرى، حيث أوضحت البيانات زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين الأجانب خلال هذه الفترة.

كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة.

وتناول الاجتماع أيضاً عرض ومناقشة إنشاء قاعة عرض تفاعلي في مساحات الفراغات الموجودة داخل المتحف، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير وتوسيع أساليب العرض المتحفي وإثراء التجربة المتحفية للزائرين. ومن المقرر أن تعتمد القاعة الجديدة على دمج تقنيات الواقع الافتراضي (Virtual Reality) والواقع الغامر (Immersive Reality)، بما يُتيح تقديم تجربة تفاعلية حديثة.

وقد وافق مجلس الإدارة على العرض المُقدم لإنشاء هذه القاعة التفاعلية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أخر ما وصلت إليه الأعمال الخاصة بقاعة التحنيط الجاري حالياً الانتهاء من تجهيزها ووضع القطع الأثرية بها، بما يحقق تكاملاً في سيناريو العرض المتحفي بالمتحف. 

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء مجلس الإدارة حول عدد من الموضوعات المرتبطة بأعمال شركة التشغيل الخاصة بالمتحف، وخاصة ما يتعلق بتشغيل الخدمات المختلفة وسبل تطويرها.

السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة متحف الحضارة مصر

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

حواوشي

طريقة عمل حواوشي إسكندراني.. المقادير والخطوات

الجوع المستمر

بتجوع كتير.. اكتشف أسباب الجوع المستمر

كوكيز

طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة بمذاق شهي

بالصور

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
ارتفاع أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2026 في السوق المصري

أسعار السيارات
ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

