المتحف القومي للحضارة يوافق على إنشاء قاعة عرض تفاعلي داخله

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بمنطقة الفسطاط، والذي استهله بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس.

المتحف القومي للحضارة المصرية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أبرز أنشطة المتحف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي شملت تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والبرامج التدريبية والمحاضرات وورش العمل المتنوعة.

كما تم عرض مؤشرات أداء المتحف، حيث تم استعراض أعداد الزائرين من المصريين والأجانب خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري، ومقارنتها بذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب عرض حجم الإيرادات ومصادرها المختلفة، سواء من تذاكر الدخول أو من الأنشطة والخدمات الأخرى، حيث أوضحت البيانات زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين الأجانب خلال هذه الفترة.

كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة.

وتناول الاجتماع أيضاً عرض ومناقشة إنشاء قاعة عرض تفاعلي في مساحات الفراغات الموجودة داخل المتحف، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير وتوسيع أساليب العرض المتحفي وإثراء التجربة المتحفية للزائرين. ومن المقرر أن تعتمد القاعة الجديدة على دمج تقنيات الواقع الافتراضي (Virtual Reality) والواقع الغامر (Immersive Reality)، بما يُتيح تقديم تجربة تفاعلية حديثة.

وقد وافق مجلس الإدارة على العرض المُقدم لإنشاء هذه القاعة التفاعلية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أخر ما وصلت إليه الأعمال الخاصة بقاعة التحنيط الجاري حالياً الانتهاء من تجهيزها ووضع القطع الأثرية بها، بما يحقق تكاملاً في سيناريو العرض المتحفي بالمتحف.



وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء مجلس الإدارة حول عدد من الموضوعات المرتبطة بأعمال شركة التشغيل الخاصة بالمتحف، وخاصة ما يتعلق بتشغيل الخدمات المختلفة وسبل تطويرها.