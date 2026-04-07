وزير الموارد المائية: ندير ملف الأرز بالعلم.. ونستهدف زراعة نحو مليون فدان

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن قرار تنظيم زراعة الأرز يأتي في إطار الحفاظ على الموارد المائية المحدودة.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بـمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، في حضور وزير الموارد المائية هاني سويلم، ووزير الزراعة علاء فاروق، إن الدولة تستهدف زراعة نحو مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر، مؤكدا أن القرارات تُتخذ بناءً على أسس علمية.

وأضاف أن الدولة حددت المساحات بما يحقق التوازن بين الأمن الغذائي والموارد المائية.

وشدد وزير الموارد المائية على أن إدارة ملف المياه تعتمد على العلم والدراسات الفنية.

من جانبه، أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على مناقشة أزمة غرامات زراعة الأرز، لافتا إلى أنه سبق الاتفاق مع وزارة الري على أن تكون الغرامة في حدود 3 آلاف جنيه، لكن تم رصد قيام بعض المسئولين بتحرير محاضر إدارية بهذه القيمة، يعقبها تحرير محاضر جنائية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على المزارعين.

وقال القصير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، بحضور وزير الموارد المائية هاني سويلم، ووزير الزراعة علاء فاروق، إن اللجنة تسعى لوضع آلية واضحة لمعالجة هذا التداخل في الغرامات، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن الفلاحين.

وأضاف أن اللجنة ستبحث أيضا ملف الغرامات التي تم توقيعها على المزارعين خلال الموسم الماضي، مقترحا إطلاق مبادرة للتصالح، بحيث يتم إعفاء المزارعين من جزء من الغرامات مقابل سداد نسبة محددة منها، خاصة في ظل وجود ظروف تستدعي إعادة النظر في هذه العقوبات.