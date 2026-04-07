برلماني : مشروعات البتلو تعزز الإنتاج المحلي وتغلق فجوة الاستيراد في سوق اللحوم

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التمويل الجديد للمشروع القومي للبتلو يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تقليل الاعتماد على استيراد اللحوم، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأوضح سمير في تصريح خاص لصدي البلد أن الدولة تتحرك برؤية واضحة لتحويل قطاع الثروة الحيوانية إلى أحد أعمدة الاقتصاد الإنتاجي، مشيرًا إلى أن ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع يسهم في زيادة المعروض من اللحوم والألبان، ويخفف الضغط على العملة الأجنبية.

وأضاف أن المشروع القومي للبتلو يحقق معادلة اقتصادية متكاملة، تجمع بين دعم صغار المربين، وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة، وضبط الأسواق، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس توجهًا حقيقيًا نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية التكامل بين جهات التمويل والبنوك الوطنية وأجهزة الدولة المعنية، لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات ووصول الدعم لمستحقيه، مطالبًا بمواصلة التوسع في هذا النموذج الناجح لتعظيم الاستفادة منه على مستوى الجمهورية.