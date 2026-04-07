محافظ الغربية يتابع أسواق اليوم الواحد بتخفيضات تصل إلى 30%

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أسواق “اليوم الواحد” بمراكز ومدن المحافظة ، والتي تقدم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدالسوق إقبالًا كثيفًا من المواطنين، الذين حرصوا على الاستفادة من التخفيضات وشراء احتياجاتهم الأساسية من منتجات متنوعة تشمل البيض والزيت والسكر والأرز، إلى جانب اللحوم والأسماك والمكرونة والسمنة والبقوليات ومنتجات الألبان والعصائر والخضروات والفواكه والعطارة، بمشاركة جهاز مستقبل مصر ومشروعات الخدمة الوطنية لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشاد المحافظ بالنجاح الكبير الذي حققته الأسواق، مؤكدًا أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول السلع الأساسية لهم بجودة عالية وأسعار مخفضة.

كما شدد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على ضرورة استمرار توفير السلع الغذائية والاستهلاكية في مختلف المعارض والمنافذ بالمحافظة، مع متابعة انتظام عمل الأسواق وضمان تنوع المنتجات.

خطة متكاملة

الجدير بالذكر أن المحافظ أطلق خطة متكاملة لإقامة أسواق “اليوم الواحد” في جميع مراكز ومدن المحافظة، بحيث يُقام السوق يومين في كل مركز وحي، مع متابعة مستمرة لضمان استمرارية العمل وتوافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.