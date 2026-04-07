انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد تهديدات ترامب.. مئات الإيرانيين يشكلون سلسلة بشرية في تبريز لحماية منشآت الطاقة

محمود عبد القادر

شهدت مدينة تبريز شمال غربي إيران تحركا لافتا، حيث شكل مئات الشباب الإيرانيين سلسلة بشرية حول محطات توليد الطاقة، في خطوة رمزية تهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية، وذلك على خلفية تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

وكان ترامب قد حذر، في السادس من الشهر الجاري، من أن بلاده قد تقدم على تدمير شامل لمحطات الطاقة والجسور في إيران إذا لم تُختتم المفاوضات الجارية بحلول مساء السابع من الشهر نفسه.

وأشار خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى أن “كل محطة طاقة ستتوقف عن العمل” في حال فشل المسار الدبلوماسي، معترفًا في الوقت ذاته بوجود “مفاوضات جادة” تجري حاليًا، بمشاركة وسطاء من بينهم باكستان.

في المقابل، دعت السلطات الإيرانية المواطنين، وخاصة الشباب، إلى المشاركة في مبادرة “السلسلة البشرية”. وأوضح علي رضا رحيمي، وزير الشباب والرياضة الإيراني، عبر وسائل الإعلام الرسمية، أن هذه الخطوة تهدف إلى “إظهار التزام الجيل الجديد بحماية ثروات البلاد ومستقبلها”، مؤكدًا أن المبادرة جاءت بدافع شعبي.

وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام دولية  فقد شارك في الدعوة طيف واسع من المجتمع، شمل طلابًا وأكاديميين وفنانين ورياضيين، مع التأكيد على تجاوز الانتماءات السياسية والعقائدية.

وفي منشور له على منصة “إكس”، دعا رحيمي إلى التجمع أمام محطات الطاقة في مختلف أنحاء البلاد، مرددين شعارات تعتبر استهداف البنية التحتية “جريمة حرب”.

على الصعيد العسكري، أدان المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، تصريحات ترامب، واصفا إياها بأنها “وهمية ومتغطرسة”، ومؤكدًا أنها لن تؤثر على جاهزية القوات الإيرانية.

بالتزامن، أثارت تحذيرات إسرائيلية حالة من القلق، بعد أن دعت المواطنين الإيرانيين إلى تجنب استخدام القطارات خلال 12 ساعة، وهو ما اعتبرته صحيفة "واشنطن بوست" مؤشرًا على احتمال استهداف شبكات السكك الحديدية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

السردين

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد