بعد تهديدات ترامب.. مئات الإيرانيين يشكلون سلسلة بشرية في تبريز لحماية منشآت الطاقة

شهدت مدينة تبريز شمال غربي إيران تحركا لافتا، حيث شكل مئات الشباب الإيرانيين سلسلة بشرية حول محطات توليد الطاقة، في خطوة رمزية تهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية، وذلك على خلفية تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

وكان ترامب قد حذر، في السادس من الشهر الجاري، من أن بلاده قد تقدم على تدمير شامل لمحطات الطاقة والجسور في إيران إذا لم تُختتم المفاوضات الجارية بحلول مساء السابع من الشهر نفسه.

وأشار خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى أن “كل محطة طاقة ستتوقف عن العمل” في حال فشل المسار الدبلوماسي، معترفًا في الوقت ذاته بوجود “مفاوضات جادة” تجري حاليًا، بمشاركة وسطاء من بينهم باكستان.

في المقابل، دعت السلطات الإيرانية المواطنين، وخاصة الشباب، إلى المشاركة في مبادرة “السلسلة البشرية”. وأوضح علي رضا رحيمي، وزير الشباب والرياضة الإيراني، عبر وسائل الإعلام الرسمية، أن هذه الخطوة تهدف إلى “إظهار التزام الجيل الجديد بحماية ثروات البلاد ومستقبلها”، مؤكدًا أن المبادرة جاءت بدافع شعبي.

وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام دولية فقد شارك في الدعوة طيف واسع من المجتمع، شمل طلابًا وأكاديميين وفنانين ورياضيين، مع التأكيد على تجاوز الانتماءات السياسية والعقائدية.

وفي منشور له على منصة “إكس”، دعا رحيمي إلى التجمع أمام محطات الطاقة في مختلف أنحاء البلاد، مرددين شعارات تعتبر استهداف البنية التحتية “جريمة حرب”.

على الصعيد العسكري، أدان المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، تصريحات ترامب، واصفا إياها بأنها “وهمية ومتغطرسة”، ومؤكدًا أنها لن تؤثر على جاهزية القوات الإيرانية.

بالتزامن، أثارت تحذيرات إسرائيلية حالة من القلق، بعد أن دعت المواطنين الإيرانيين إلى تجنب استخدام القطارات خلال 12 ساعة، وهو ما اعتبرته صحيفة "واشنطن بوست" مؤشرًا على احتمال استهداف شبكات السكك الحديدية.