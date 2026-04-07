مياه الغربية: تحرك عاجل ومعدات ميدانية لاحتواء أزمة الصرف الصحي بقرية ميت غزال

وجّه اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، فرع الشركة بالسنطة، بسرعة التدخل والمساهمة الفورية في حل مشكلة الصرف الصحى الأهلى بقرية ميت غزال، التي تسببت في معاناة للأهالى.

يأتي ذلك فى إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وحرصًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

توجيهات محافظ الغربية



وعلى الفور تحركت الشركة، حيث تم الدفع بعدد من المعدات الثقيلة وسيارات الشفط، مدعومة بفرق فنية متخصصة، للعمل على رفع تراكمات الصرف والتعامل مع أسباب المشكلة ميدانيًا، بما يضمن الحد من آثارها وتحسين الأوضاع الصحية والبيئية بالقرية.

وأكد رئيس الشركة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء الكامل من حل المشكلة، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق رضاء المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

تحرك تنفيذي عاجل



ويأتي هذا التحرك فى إطار الدور المجتمعى والخدمى الذى تضطلع به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وسعيها الدائم لتقديم الدعم الفني للمناطق التي تعاني من مشكلات الصرف الصحي الأهلى، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية.