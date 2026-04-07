القبض على شخص ادعى تقاعس الأمن في ضبط نجل ضابط شرطة قـ.تل شخصا في حادث مروري

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص متسبباً فى وفاته والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب فى الحادث لكونه نجل أحد ضباط الشرطة بالمنيا.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ مارس المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول المنيا بوجود مصادمة بأحد الطرق بين قائد دراجة نارية (توفى بإحدى المستشفيات متأثراً بإصابته - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنيا)، وقائد سيارة ملاكى (نجل ضابط شرطة - مقيم بدائرة القسم)، وأمكن ضبط قائد السيارة فى حينه ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله دون تقاعس فى إطار من الشرعية والقانون وتولت النيابة العامة التحقيق إعمالاً لشئونها.





أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (صديق المتوفى - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب بالزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية فى إطار الضغط لإستعجال محاكمة مرتكب الحادث.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





