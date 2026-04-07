انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يوسف الشريف يكشف سر جملة "شابوه يوسف الشريف" وتجربته الكوميدية الجديدة

الفنان يوسف الشريف
الفنان يوسف الشريف
محمود محسن

يواصل الفنان يوسف الشريف جذب اهتمام الجمهور بأعماله المميزة وأسلوبه الفني الفريد، سواء من خلال أدواره المشوقة التي تجمع بين التشويق والعمق النفسي، أو بتجربته الجديدة في الكوميديا الخفيفة.

وخلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم ي”، كشف الشريف عن سر جملة "شابوه يوسف الشريف" التي أصبحت علامة فارقة مرتبطة به منذ مسلسل «الصياد»، بالإضافة إلى كواليس عمله في مسلسل «فن الحرب»، وتجربته الشخصية خلال فترة غيابه عن الشاشة، مستعرضًا رؤيته لاختيار الأعمال وأهمية الحفاظ على توازن حياته بين العمل والهدوء الشخصي.

السر وراء جملة “شابوه يوسف الشريف”

أكد الفنان يوسف الشريف، أن مقولة "شابوه يوسف الشريف" بدأت بعد مسلسل الصياد والذي تم عرضه في 2014، مشيرا إلى أنه لا اعلم السبب حتى الأن، ولكنه اعتقد أن المسلسل جعل المشاهد يفكر في أحداث المسلسل بشكل كبير.

وقال يوسف الشريف، أن مقولة "شابوه يوسف الشريف" تلقي علي مسئولية كبيرة، وتجعلني أختار أعمالي بعناية، مؤكدا أن ه مطالب بتقديم الأعمال المميزة.

وتابع الفنان يوسف الشريف، أنه أجعل المشاهد ضيف معي في العمل، وأجعله كأنه جزء أساسي منه

خوض الكوميديا في "فن الحرب" تجربة صعبة ومختلفة


أكد الفنان يوسف الشريف أن خوضه تجربة الكوميديا الخفيفة في مسلسل فن الحرب كان تحديًا صعبًا بالنسبة له، خاصة أنه اعتاد تقديم أدوار يغلب عليها التوتر والضغط النفسي في أعماله السابقة.

وقال يوسف الشريف، إنه سعى إلى تغيير أسلوبه من خلال الفصل بين مرحلة التحضير والتنفيذ، للوصول إلى أداء مختلف يحمل طابعًا جديدًا.

وعن شخصية "زياد"، أشار إلى أنها تبدو بسيطة في ظاهرها لكنها تحمل تعقيدًا داخليًا يتكشف مع تطور الأحداث، لافتًا إلى استعانته بمدرب التمثيل ياسين العصامي لإعادة بناء أدواته الفنية وتقديم نفسه بشكل مغاير.

الارتجال أقلقني في البداية.. وروح الفريق سر نجاح فن الحرب


تحدث الفنان يوسف الشريف عن تجربته مع نجوم الكوميديا الشباب، في مسلسل “فن الحرب”، مؤكدًا أنه شعر في البداية بشيء من التردد بسبب اعتماد هذا النوع من الأعمال على الارتجال، وهو ما يختلف عن أسلوبه المعتاد، لكنه سرعان ما تأقلم وشاركهم بناء المواقف الكوميدية وتبادل الإفيهات.

وقال يوسف الشريف، إن التعلم المستمر من زملائه يمثل أحد أهم عناصر تطوره، مؤكدًا أن قوة فريق العمل وروح التعاون بينهم كانتا عاملًا رئيسيًا في خروج العمل بصورة مميزة حازت إعجاب الجمهور.

وتابع إنه يعتز بالعمل إلى جانب فنانين كبار، في مقدمتهم كمال أبو رية، مؤكدًا حرصه على الاستفادة من خبراتهم، كما أشاد بأداء ريم مصطفى وشيري عادل، مؤكدا أنه كان هناك حالة من التناغم التي جمعت فريق العمل.

سبب غيابه عن الشاشة لمدة 5 سنوات


أكد الفنان يوسف الشريف أن غيابه عن الشاشة لمدة خمس سنوات لم يكن مرتبطًا بالتحضير لمسلسل واحد، نافياً الشائعات حول فن الحرب، ومؤكدًا أن السبب كان البحث عن فرصة عمل تحترم ذكاء الجمهور وتقدم جودة فنية متميزة.

وقال يوسف الشريف، إنه يقضي وقتا طويلا مع قطته، مؤكدا أنه يتعامل معها كأنسان، حتى في لحظات التأمل والقراءة، ما جعله يوثق بعض هذه المشاهد الغريبة والمسلية.

وتابع أنه يعتز بالعمل في مسلسل "فن الحرب" إلى جانب فنانين كبار، في مقدمتهم كمال أبو رية، مؤكدًا حرصه على الاستفادة من خبراتهم، كما أشاد بأداء ريم مصطفى وشيري عادل، مؤكدا أنه كان هناك حالة من التناغم التي جمعت فريق العمل.

 أخصص جزءا من وقتي بعيدا عن الهاتف ومصادر الإزعاج


أكد الفنان يوسف الشريف، أنه يشتاق لزمن الصحف الورقية، مشيرًا إلى متعة قراءة الأخبار يوميًا مع فنجان القهوة، مقارنةً بما يقدمه الهاتف من متابعة سريعة لا تضاهي الشعور نفسه.

وقال يوسف الشريف، إنه قلل من استهلاك المنبهات بعد تعرضه لمشكلة صحية، لافتًا إلى أن القهوة تبقى جزءًا من طقوسه اليومية.
 

وتابع أنه يخصص جزءًا من يومه للجلوس بمفرده بعيدًا عن الهاتف ومصادر الإزعاج، واصفًا هذه العادة بأنها أصبحت جزءًا أساسيًا من حياته اليومية، ويفضل ممارستها عند الغروب لما تمنحه من هدوء وفرصة للتأمل العميق.

