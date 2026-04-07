انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
توك شو

حسام زكي: مجلس الأمن فشل في إصدار قرار بفتح مضيق هرمز

حسام زكي
حسام زكي

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن مملكة البحرين بذلت جهودًا كبيرة جدًا بشأن مشروع الملاحة في مضيق هرمز ولكنه فشل بحق الفيتو من الصين وروسيا.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مجلس الأمن فشل في إصدار قرار بفتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المضيق يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل سلبي.

وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية  أن الصين وروسيا استخدما الفيتو لإفشال مشروع فتح مضيق هرمز، وأن وزير خارجية البحرين حاول بكل الطرق دفع المشروع، لكن لم يتم التوافق.

وأوضح أن بعض المشاكل الإقليمية يمكن حلها، ولكن تدخل الدول الكبرى يعطلها، مشيرًا إلى أن إيران لم يكن من حقها ولن يكون من حقها التحكم في مضيق هرمز لأنه مضيق دولي.

وأشار إلى أن روسيا والصين دول صديقة للعالم العربي، لكنها لها رؤى معينة في الصراعات الدولية وقد يختلف معها العرب في بعض الأمور، مؤكدًا أن إسرائيل مستفيدة من هذا الصراع الدموي.

وتابع أن المشروع المطروح في مجلس الأمن يتعلق بحرية الملاحة، مؤكدًا أن قرار مجلس الأمن له قوة معينة، ولم يكن يجب أن يعرقل مشروع قرار فتح المضيق من الدول الصديقة.

ولفت إلى أن أمريكا لم تعد مسيطرة على مجلس الأمن بعد أن سيطرت عليه لمدة 20 عامًا تقريبًا.

وشدد على أن وضعية قناة السويس تختلف عن مضيق هرمز، إذ أن القناة حفرت في أرض الدولة وبالتالي تُفرض عليها رسوم، على عكس مضيق هرمز، مؤكّدًا أن إيران ليس لها الحق في فرض رسوم على المضيق.

وأوضح أن المجتمع الدولي لن يسمح لإيران بفرض رسوم على عبور السفن من مضيق هرمز، وإذا حدث ذلك فسيكون سابقة غير قانونية.

وأكد أنه ليس من حق أمريكا تحصيل رسوم على المرور من مضيق هرمز، موضحًا أن التفاوض بين أمريكا وإيران ليس مثاليًا، لكنه أبدى أمله في التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يضغط لتحقيق أكبر مكاسب في التفاوض مع إيران.

