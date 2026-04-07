نائب رئيس حزب المؤتمر : التعنت الإيراني تجاه الخليج تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن أن التعنت الإيراني الحالي تجاه دول الخليج وما تقوم به من استهداف مباشر لدول الخليج يمثل تصعيدا غير مسبوق، ويعكس حالة من الانفلات في السلوك الإقليمي الإيراني، خاصة في ظل الحرب المشتعلة في المنطقة، والتي تحاول طهران توسيع نطاقها عبر نقل المواجهة إلى ساحات جديدة.

وأوضح فرحات أن ضرب دول الخليج أو استهداف منشآتها الحيوية يعد اعتداء صريحا على دول ذات سيادة، وانتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي، مؤكدا أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، بل تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن دول الخليج لم تكن طرفا مباشرا في هذا الصراع، ومع ذلك تتعرض لمحاولات استهداف ممنهجة، وهو ما يكشف عن نوايا إيرانية لتوسيع دائرة الحرب وفرض واقع إقليمي جديد بالقوة، الأمر الذي يستوجب موقفا عربيا حاسما لوقف هذا العدوان ودعم حق هذه الدول في الدفاع عن أمنها واستقرارها.

وشدد فرحات على أن دعم ومساندة دول الخليج في هذه الظروف الدقيقة هو واجب عربي أصيل، ويعكس وحدة المصير والتحديات، مؤكدا أن أي تهديد لأمن الخليج هو تهديد لكل الدول العربية دون استثناء، وأن الصمت على هذه الاعتداءات قد يشجع على مزيد من التصعيد لافتا إلى أن استمرار إيران في هذا النهج العدائي سيؤدي إلى عواقب خطيرة على استقرار المنطقة، وقد يفتح الباب أمام مواجهات أوسع يصعب السيطرة عليها، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الاعتداءات، واحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم بشكل أكبر.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن مصر تقف بكل وضوح إلى جانب أشقائها في دول الخليج، وترفض بشكل قاطع أي اعتداء عليهم، مشددا على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن حماية استقرار المنطقة تتطلب موقفا قويا وردعا حاسما لكل من يحاول المساس به.