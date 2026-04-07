الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
برلمان

النائب محمد مصطفى كشر: التعنت الإيراني يهدد استقرار الخليج ونرفض أي مساس بأمنه

المهندس محمد مصطفى كشر
المهندس محمد مصطفى كشر
حسن رضوان

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، رفضه القاطع لما وصفه بالتعنت الإيراني تجاه دول الخليج، مشددًا على أن أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وتستوجب موقفًا حازمًا وواضحًا من جميع الأطراف المعنية.

وأوضح كشر، في بيان له، أن دول الخليج تمثل ركيزة أساسية في استقرار المنطقة العربية، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أي تصعيد أو تدخل في شؤونها الداخلية يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن التضامن مع دول الخليج ليس خيارًا بل واجبًا قوميًا، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة تستهدف أمنها واستقرارها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تبني موقف عربي موحد يرفض بشكل قاطع أي تهديدات أو اعتداءات إيرانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في كبح أي ممارسات من شأنها إشعال الأزمات في المنطقة.

وأشار كشر إلى أن دعم مصر الكامل لدول الخليج يأتي انطلاقًا من روابط تاريخية واستراتيجية راسخة، مؤكدًا أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن القاهرة لن تتوانى عن مساندة أشقائها في مواجهة أي تحديات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب تغليب لغة الحوار واحترام سيادة الدول، مع رفض أي سياسات تصعيدية، مشددًا على أن وحدة الصف العربي هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات وضمان مستقبل آمن ومستقر للجميع.

