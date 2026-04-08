كيان مصر: كلمة الرئيس حول التهدئة الأمريكية الإيرانية ترسم خارطة طريق لسلام إقليمي مستدام

أشاد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس حزب كيان مصر، بكلمة رئيس الجمهورية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أنها تعكس بوضوح الرؤية المصرية الحكيمة والثابتة في إدارة الأزمات الإقليمية، والتي تقوم على تغليب صوت العقل ودعم مسارات التهدئة والسلام.

وأكد عبدالعال أن توقيت هذا الموقف يعكس إدراكًا عميقًا بحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، مشددًا على أن ما طرحه الرئيس يمثل خارطة طريق متكاملة نحو سلام حقيقي ومستدام، قائم على احترام توازنات الأمن الإقليمي ومراعاة الشواغل الأمنية المشروعة لدول الخليج العربي والأردن والعراق.

وأضاف أن مصر، بقيادتها، تواصل أداء دورها التاريخي كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وأن رسائلها الواضحة اليوم تؤكد أن الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ، وأن أي ترتيبات إقليمية لا تضمن استقرار الدول العربية الرئيسية لن يُكتب لها النجاح.

وأشار رئيس حزب كيان مصر إلى أن الإشادة بقرار القيادة الأمريكية في الاستجابة لصوت العقل يجب أن يقابلها التزام حقيقي من كافة الأطراف بالانخراط الجاد في مفاوضات تُنهي جذور الصراع، وليس فقط تجميده، مؤكدًا أن المنطقة لم تعد تحتمل حلولًا مؤقتة أو مسكنات سياسية.

واختتم عبدالعال تصريحه بالتأكيد، أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا دوليًا مسؤولًا يتجاوز الحسابات الضيقة، ويؤسس لسلام عادل وشامل، يضمن حق شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية، مشددًا على أن مصر ستظل في مقدمة الداعمين لكل جهد صادق يُعيد للمنطقة توازنها ويصون مقدرات شعوبها.