الغربية.. رفع 400 طن من مخلفات وقمامة من الشوارع

يواصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة تنفيذ أكبر حملة لإزالة تراكمات المخلفات بمركز ومدينة قطور، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في إطار خطة المحافظة المكثفة لرفع مستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت أعمال الحملة خلال اليوم الثاني عن رفع نحو ١٠٠ طن من المخلفات والقمامة من عدد من الشوارع والمناطق التي شهدت تراكمات، وذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية وفرق النظافة، في تحرك مكثف لإزالة المخلفات وتحسين مستوى النظافة،وأكد محافظ الغربية أن إجمالي ما تم رفعه خلال اليومين الأول والثاني من الحملة بلغ نحو ٤٠٠ طن من المخلفات.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على استمرار الحملات المكبرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة مع المتابعة الميدانية المستمرة، لضمان القضاء على التراكمات ومنع عودتها مرة أخرى، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية تعكس الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة الغربية.