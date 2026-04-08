نائب: الدور المصري في صدارة المشهد.. وتحركات القاهرة فتحت باب الأمل للاستقرار الإقليمي

أكد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ، أن الدور المصري في استكمال مسار المفاوضات الإقليمية والدولية يعكس ثقل القاهرة السياسي والدبلوماسي، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية المتزنة ساهمت في تهدئة الأوضاع المتوترة، وهو ما انعكس إيجابًا على المشهد الاقتصادي العالمي الذي بدأ يستعيد توازنه تدريجيًا.

وأوضح شعيب أن الدولة المصرية تلعب دورًا محوريًا في صياغة الترتيبات الأمنية بالمنطقة، من خلال تبني نهج قائم على المشاركة الجماعية ورفض سياسات الانفراد، بما يعزز من فرص تحقيق الاستقرار المستدام ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.

وقال النائب محمد شعيب إن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل خطوة مهمة وفرصة حقيقية لإنقاذ المنطقة من الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن هذه التطورات تتطلب دعمًا دوليًا وإقليميًا لاستمرار التهدئة والبناء على ما تحقق من تقدم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدبلوماسية المصرية تحظى بثقة واسعة من مختلف القوى الدولية والإقليمية، وهو ما يمكنها من أداء دور الوسيط النزيه الذي يسعى إلى تحقيق التوازن واحتواء الأزمات، بما يضمن حماية أمن واستقرار المنطقة.

واختتم النائب محمد شعيب تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف، وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية، بما يسهم في تحقيق الأمن الإقليمي ويدعم مسارات التنمية والاستقرار على المستوى الدولي.