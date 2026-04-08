القومي لتنظيم الإعلانات ينظم ورش عمل لمناقشة ضوابط وأسس الإعلانات على الطرق

نظّم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ورش عمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية لاستعراض الدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات، ومناقشة الضوابط والأسس الواجب اتباعها عند تخطيط الإعلانات على مختلف محاور الطرق، وذلك حفاظًا على أرواح مرتادي الطرق، ومراعاةً للنسق العمراني، على أن تبدأ كل جهة بإعداد مخطط دقيق لمنظومة الإعلانات على الطرق العامة التابعة لها ويتم مراجعة وإعتماده من الجهاز.

وأشارت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية، باعتبارها الجهات الإدارية المسؤولة عن ترخيص الإعلانات على محاور الطرق التابعة لها، وذلك بحضور مسئولي إدارات الإعلانات بالجهتين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت أنه سيتم البدء في تفعيل الدليل الإرشادي عند تخطيط الإعلانات على مختلف أنواع الطرق، وتطبيقه عند تجديد التراخيص أو إصدار تراخيص جديدة، على أن يتم الالتزام بالمسافات البينية والأبعاد المناسبة لكافة أنواع الإعلانات طبقاً للسرعات المختلفة للطرق سواء الرئيسية أو الداخلية وتم التأكيد على ضرورة مراعاة المحتوى الإعلاني وعدم مخالفته للقيم المجتمعية أو الأداب العامة.

ولفتت إلى إمكانية البدء بتطبيق الدليل على أحد المحاور كمرحلة أولى، ليكون نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بكافة الاشتراطات الواردة بالدليل.

كما أوضحت الرئيس التنفيذي للجهاز أن القانون رقم 208 لسنة 2020 نصّ على تبعية الجهاز لرئيس مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المختصة بوضع الأسس والضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات على الطرق، مؤكدة أن تنظيم ورش العمل مع مختلف الجهات المعنية بترخيص الإعلانات يهدف إلى سهولة التطبيق، وتبسيط الإجراءات، والعمل على تلافي أي معوقات قد تظهر خلال التنفيذ.