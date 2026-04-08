نقابة المهن السينمائية تنعى مدير التصوير عبد الحميد التوني

نعت نقابة المهن السينمائية مدير التصوير عبد الحميد التوني، في بيان رسمي صدر اليوم، عبّرت فيه عن بالغ حزنها لرحيله، مقدمة خالص التعازي إلى أسرته ومحبيه.



وجاء في بيان النقابة: "ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير عبد الحميد التوني، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان".

وأوضحت النقابة أن صلاة الجنازة ستُقام غداً الخميس الموافق 9 أبريل 2026، عقب صلاة الظهر، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.



كما أشارت إلى أن العزاء سيقام يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2026، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



ويُعد الراحل عبد الحميد التوني من الأسماء التي تركت بصمة في مجال التصوير السينمائي، حيث شارك في عدد من الأعمال التي أسهمت في إثراء المشهد الفني، وظل اسمه محل تقدير داخل الوسط السينمائي.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء الوسط الفني والسينمائي عقب إعلان خبر الوفاة، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للراحل، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.