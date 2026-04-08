الصليب الأحمر اللبناني: مئات الشهداء في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا الخميس
أسعار العملات اليوم 8 أبريل 2026 في البنوك المصرية
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
أبو العينين: نثمن جهود الوساطة المخلصة والدور المحوري لـ مصر وباكستان وتركيا
رئيس برلمانية الجبهة الوطنية: مصر تقف مع أمن الخليج بلا تردد
إيران تهدد: لن نشارك بمحادثات إسلام آباد ولن نفتح مضيق هرمز بسبب لبنان
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفالات كلية رمسيس بالقسم الخاص للطالبات ذوي الهمم
برلماني: نجاح التهدئة بين أمريكا وإيران يعكس قوة التأثير المصري في معادلة الأمن الإقليمي
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تناقض التصريحات بشأن مصير بيروت.. لبنان ضحية مستمرة للتصعيد الإيراني الإسرائيلي بعد الصفقة الملغومة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

في خضم التطورات المتسارعة المرتبطة بالتصعيد بين إيران وإسرائيل، برزت حالة من التضارب الحاد في التصريحات السياسية والإعلامية بشأن مصير لبنان، وتحديدًا ما إذا كان مشمولًا باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية. هذا التناقض يعكس هشاشة التفاهمات الإقليمية، ويضع بيروت مجددًا في قلب صراع تتجاوز أبعاده حدودها الجغرافية.

وسلطت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الضوء على هذا التباين، مشيرة إلى أن الإجابة عن سؤال شمول لبنان بالهدنة "تعتمد على الجهة التي يطرح عليها السؤال". فبينما أكدت مصادر أمنية رفيعة أن وقف إطلاق النار يمتد إلى الساحة اللبنانية، سارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نفي ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن الاتفاق لا يشمل لبنان.

هذا التضارب لم يقتصر على الجانب الإسرائيلي، بل امتد إلى التصريحات الدولية. فقد أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي لعبت بلاده دور الوسيط، أن الاتفاق يشمل "جميع الجبهات بما فيها لبنان". 

في المقابل، جاء الموقف الأمريكي مغايرًا، إذ أكد الرئيس دونالد ترامب أن لبنان ليس جزءًا من الاتفاق، مبررًا ذلك بأن "حزب الله لم يكن ضمن التفاهمات"، واصفًا المواجهة في لبنان بأنها "مسار منفصل".

هذا التناقض يعكس، وفق مراقبين، غموضًا متعمدًا في صياغة الاتفاق، الذي يبدو أقرب إلى "صفقة ملغومة" تهدف إلى تهدئة جبهة وترك أخرى مفتوحة. فالاتفاق، الذي يمتد لأسبوعين، يتضمن وقف العمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات مكثفة، لكنه لا يحسم بشكل واضح مصير الساحات المرتبطة بالصراع، وعلى رأسها لبنان.

في المقابل، أظهرت إيران موقفًا أكثر تشددًا، حيث لوحت بالانسحاب من أي اتفاق تهدئة في حال استمرار الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع أن واشنطن وافقت مبدئيًا على وقف الحرب على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، إلا أن طهران وضعت بالفعل أهدافًا للرد العسكري إذا استمر التصعيد.

من الجانب اللبناني، أكد النائب إبراهيم الموسوي، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، أن الاتفاق يشمل لبنان بشكل صريح، مشددًا على أن إيران أصرت على إدراج هذا البند. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى غياب موقف رسمي واضح من "حزب الله"، ما يربط الالتزام الفعلي بسلوك إسرائيل على الأرض، في إشارة إلى هشاشة الالتزام بالتهدئة.

هذا المشهد يعكس واقعًا معقدًا، حيث تتقاطع المصالح الإقليمية والدولية على الساحة اللبنانية، دون وجود ضمانات حقيقية لحمايتها من الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة. فبينما تسعى واشنطن إلى احتواء التصعيد مع طهران عبر اتفاق مؤقت، تبدو إسرائيل متمسكة بفصل الجبهات، بما يسمح لها بمواصلة عملياتها في لبنان دون خرق رسمي للاتفاق.

في الوقت نفسه، يكشف هذا التباين عن فجوة واضحة بين الوسطاء والأطراف الفاعلة، إذ يبدو أن كل طرف يروّج لتفسير يخدم مصالحه، ما يفرغ الاتفاق من مضمونه العملي ويجعله عرضة للانهيار في أي لحظة.

بالحمالات السوداء.. سارة سلامة تثير الجدل بجمالها وأناقتها
