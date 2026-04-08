أبو العينين: قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا صحيح
أبو العينين يرد على الانتقادات ويشيد بأداء سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي.. فيديو
500 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون الكلاب الخطرة
سيدة مصرية تعيش 85 عامًا بعيدًا عن عائلتها الحقيقية.. شاهد
أبو العينين: مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا كانت متكافئة بين الفريقين
إدانة الشناوي.. ننشر تفاصيل تقرير حكم مباراة الأهلي وسيراميكا والعقوبة المنتظرة
مسؤولون أمريكيون: واشنطن تحافظ على جاهزيتها العسكرية في المنطقة بالتزامن مع المفاوضات
محمد أضا يكشف موقف لجنة الحكام من طلب الأهلي الاستماع لمحادثة الفار
فزورة عكس المنطق.. تامر أمين يعلق على مستوى الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
أحمد موسى: يجب إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
الطريقة الشرعية لتكفين الميت .. تعرّف عليها
اتحاد الكرة يوضح مصير رئيس لجنة الحكام بعد جدل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد يكشف تفاصيل Redmi K90 Max.. هل هو أقوى هاتف للألعاب؟

شيماء عبد المنعم

كشف أحدث التسريبات عن صور رسمية لهاتف Redmi K90 Max لأول مرة، لتعرض لنا لمحة عن تصميمه الخلفي قبل الإطلاق. 

ويأتي هاتف شاومي الجديد باللون الجديد الفضي الفضائي Space Silver، ما يعكس توجه الشركة نحو جهاز يركز على الأداء مع لمسة تصميمية أنيقة.

تصميم Redmi K90 Max

يتميز إصدار Redmi K90 Max، بتشطيب فضي بارد وإطار مسطح مصنوع من سبائك الألمنيوم، ما يمنح الهاتف مظهرا نظيفا وبسيطا. 

وعلى الرغم من عدم ظهور واجهته الأمامية في الصور، يرجح أنه مزود بشاشة مسطحة، بما يتوافق مع توجه الهاتف كجهاز مخصص للألعاب.

في الخلف، يحمل هاتف Redmi K90 Max وحدة كاميرا أفقية مشابهة لإصدار Pro Max، مع اختلاف رئيسي: أحد أقسام الوحدة يحتوي على فتحة تهوية واضحة لنظام التبريد الداخلي بدل تصميم مكبر الصوت التقليدي، وأسفلها يمتد مخرج هواء واسع عبر الغطاء الخلفي، ما يشير إلى إعداد حراري أكثر تقدما.

ويشتمل نظام التبريد على مروحة داخلية كبيرة بحجم أكثر من 18 ملم، مصممة لتحسين كفاءة تدفق الهواء. 

وتؤكد شاومي أن النظام يوفر تحسينات ملحوظة في تبديد الحرارة مقارنة بالحلول التقليدية، مع سرعة أعلى في تبريد الهاتف أثناء الاستخدام المكثف. 

كما يفصل هيكل التبريد عن اللوحة الأم لضمان المتانة مع الحفاظ على مقاومة الغبار والماء.

المواصفات المتوقعة لـ Redmi K90 Max

تشير التقارير إلى أن هاتف Redmi K90 Max، قد يأتي بشاشة OLED قياس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، مع معالج ميدياتك Dimensity 9500. 

ومن المتوقع أن يضم بطارية ضخمة بسعة 8500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة يعتمد الموجات فوق الصوتية للأمان.

وعلى صعيد الصوت، قد يحتوي الجهاز على مكبرات مزدوجة متماثلة مضبوطة بواسطة Bose، بينما قد يعتمد الاهتزاز اللمسي على محرك خطي كبير X-axis. 

كما يتوقع أن يحتفظ الهاتف بنظام المروحة المدمجة للتحكم في الحرارة، مع تصنيفات IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعله خيارا قويا لعشاق الألعاب والأداء العالي.

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

المتهم

اسماء اعتبارية ودور رعاية بعيدا عن المنوفية.. تفاصيل صادمة تنتظر أطفال حمل السفاح لشقيقتين من عمهما

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

النائب محمد سمير بلتاجي

تبرع 5% من المصريين بمليون جنيه.. نائب يطرح خطة عاجلة لإنهاء ديون مصر

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الشاب الضحية

خانته مع صديقه.. مفاجآت 10 ساعات تحقيقات في إنهاء حياة شاب على يد حبيبته بكرداسة

شبح الإيقاف الطويل يطارد "الشناوي" بعد واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا| ايه الحكاية؟

شبح الإيقاف الطويل يطارد الشناوي بعد واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا| إيه الحكاية؟

فلكيًا.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2026

فلكيًا.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2026

إنقاذ الطيار الأمريكي

"بطاقة الدم" وسيلة إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران.. ما هي وكيف تستخدم؟

كامارو تعود من بوابة الحلبات.. مستقبل غامض على الطرق

شيفروليه كامارو
شيفروليه كامارو
شيفروليه كامارو

الشمر والنعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات

الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات
الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات
الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات

اسعار شيفروليه أوبترا موديل 2020 المستعملة في مصر

شيفروليه أوبترا موديل 2020‏
شيفروليه أوبترا موديل 2020‏
شيفروليه أوبترا موديل 2020‏

فولجا 2026 تعود من جديد.. هوية روسية بروح صينية

فولجا 2026
فولجا 2026
فولجا 2026

سماح أنور

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

اختفاء غامض لفتاة

رجعولي بنتي.. اختفاء غامض لفتاة مريضة يشعل القلق في سوهاج

مرض والد حمادة هلال

شلل نصفي.. حمادة هلال يكشف تفاصيل أزمة صحية قاسية لوالده ويستعرض قصة كفاحه

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد