تسريب جديد يكشف تفاصيل Redmi K90 Max.. هل هو أقوى هاتف للألعاب؟

كشف أحدث التسريبات عن صور رسمية لهاتف Redmi K90 Max لأول مرة، لتعرض لنا لمحة عن تصميمه الخلفي قبل الإطلاق.

ويأتي هاتف شاومي الجديد باللون الجديد الفضي الفضائي Space Silver، ما يعكس توجه الشركة نحو جهاز يركز على الأداء مع لمسة تصميمية أنيقة.

تصميم Redmi K90 Max

يتميز إصدار Redmi K90 Max، بتشطيب فضي بارد وإطار مسطح مصنوع من سبائك الألمنيوم، ما يمنح الهاتف مظهرا نظيفا وبسيطا.

وعلى الرغم من عدم ظهور واجهته الأمامية في الصور، يرجح أنه مزود بشاشة مسطحة، بما يتوافق مع توجه الهاتف كجهاز مخصص للألعاب.

في الخلف، يحمل هاتف Redmi K90 Max وحدة كاميرا أفقية مشابهة لإصدار Pro Max، مع اختلاف رئيسي: أحد أقسام الوحدة يحتوي على فتحة تهوية واضحة لنظام التبريد الداخلي بدل تصميم مكبر الصوت التقليدي، وأسفلها يمتد مخرج هواء واسع عبر الغطاء الخلفي، ما يشير إلى إعداد حراري أكثر تقدما.

هاتف Redmi K90 Max

ويشتمل نظام التبريد على مروحة داخلية كبيرة بحجم أكثر من 18 ملم، مصممة لتحسين كفاءة تدفق الهواء.

وتؤكد شاومي أن النظام يوفر تحسينات ملحوظة في تبديد الحرارة مقارنة بالحلول التقليدية، مع سرعة أعلى في تبريد الهاتف أثناء الاستخدام المكثف.

كما يفصل هيكل التبريد عن اللوحة الأم لضمان المتانة مع الحفاظ على مقاومة الغبار والماء.

المواصفات المتوقعة لـ Redmi K90 Max

تشير التقارير إلى أن هاتف Redmi K90 Max، قد يأتي بشاشة OLED قياس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، مع معالج ميدياتك Dimensity 9500.

ومن المتوقع أن يضم بطارية ضخمة بسعة 8500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة يعتمد الموجات فوق الصوتية للأمان.

وعلى صعيد الصوت، قد يحتوي الجهاز على مكبرات مزدوجة متماثلة مضبوطة بواسطة Bose، بينما قد يعتمد الاهتزاز اللمسي على محرك خطي كبير X-axis.

كما يتوقع أن يحتفظ الهاتف بنظام المروحة المدمجة للتحكم في الحرارة، مع تصنيفات IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعله خيارا قويا لعشاق الألعاب والأداء العالي.